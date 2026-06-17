Килиан Мбапе: Ако трябва да накарам критиците да млъкнат, ще играя до 80 години

Голмайсторът на Франция Килиан Мбапе заяви, че не търси никакъв реванш срещу критиците му, след като вкара два гола за успеха на Франция срещу Сенегал с 3:1, с което вече има 14 попадения на световни финали и изпревари легендата Жюст Фонтен.

"Няма реванш, който да търся. Ако трябва да играя, за да ги накарам да млъкнат, мисля, че ще играя поне до 80 години", иронизира критиците си капитанът на Франция пред микрофона на телевизия M6.

"Не мисля, че сме направили нещо голямо, но беше важно да започнем добре. Видяхме, че е трудно да стартираш с победа", добави той по адрес на някои от фаворитите.

"Това беше само първият мач от групата, трябва да останем студени, стоици", смята нападателят на Реал Мадрид.

Защитникът на Арсенал Уилям Салиба каза, че се надява Мбапе да продължи да вкарва колкото е възможно повече голове.