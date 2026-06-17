Юри Джоркаеф: Франция може да победи всеки и статутът ни на фаворити е движеща сила

Бившият френски национал Юри Джоркаеф посети множество мачове от началото на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Джоркаеф е в ролята на съветник на президента на ФИФА Джани Инфантино.

Носителят на световната титла през 1998 г. се присъедини към футболната централа през 2019 г., за да оглави Фондация ФИФА. След това французинът се издигна в йерархията, като стана футболен съветник на Инфантино. Както самият той подчератава, неговата роля е да бъде застъпник на футбола и да допринася за неговото положително развитие.

В интервю за Паризиен, Юри Джоркаев той коментира няколко актуални въпроса преди световното първенство, по-специално прекомерно високите цени на билетите.

„Аз лично съм притеснен, че билетите са толкова скъпи, но това е събитие, което се случва само веднъж на всеки четири години“, подчерта той.

„В Съединените щати вероятно няма да има друго световно първенство през следващите 50 години. Не знам какъв е правилният формат за цените на билетите“, добави Джоркаеф.

Бившият атакуващ халф на Монако, ПСЖ и Интер също така се спря на статута на френския отбор като фаворит.

„Знаейки имената в този отбор, не мога да кажа, че не сме фаворити. Бяхме на финала на последното световно първенство, спечелихме предишното“, обясни той.

„Не само можем да победим всеки, но и този статут на фаворити е движеща сила. Ще бъдем под натиск, но имаме страхотна възможност", поясни Юри Джоркаеф.