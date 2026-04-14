Килиан Мбапе без маска срещу Байерн, ще играе с превръзка

Голямата звезда на Реал Мадрид Килиан Мбапе няма да носи предпазна маска в реванша срещу Байерн Мюнхен от четвъртфиналите в Шампионската лига, а ще играе със специална превръзка, съобщава испанското издание "Марка“.

Френският нападател получи аркада на веждата преди дни, която наложи да бъде зашита, но въпреки това вече се завърна към тренировките на „белия балет“. Той пропусна заниманията в неделя, но от понеделник отново е на разположение на треньорския щаб.

Очаква се Мбапе да излезе на терена в Мюнхен с превръзка над дясното око, което поражда известни притеснения сред феновете относно играта му с глава. Въпреки това в клуба са уверени, че състоянието му няма да попречи на представянето му.

Реал Мадрид загуби първата среща с 1:2 на свой терен и ще търси обрат в реванша срещу германския шампион. Именно Мбапе бе автор на попадението за испанския тим в първия двубой, което остави „кралете“ в играта за класиране напред.

През настоящия сезон френският национал демонстрира впечатляваща форма, като има 39 гола в 38 мача във всички турнири.