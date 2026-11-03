Кипър обмисля промени в изискванията за производство на сиренето халуми

Кипърското правителство подготвя промени в изискванията за производство на сиренето халуми със защитено наименование за произход, на фона на опасения, че задължителното съдържание на поне 51 процента овче и козе мляко може да затрудни производството и износа, съобщи държавната медия CyBC, цитирана от всекидневника "Катимерини".

Въпросът предизвиква разногласия между производителите на сирене и животновъдите, тъй като засяга както идентичността на един от най-разпознаваемите кипърски продукти, така и поминъка на стопанствата и позициите на страната на международните пазари.

Министърът на земеделието на Кипър Христос Сенекис проведе отделни срещи с представители на мандрите и с животновъди, отглеждащи едър рогат добитък, овце и кози. Той заяви, че правителството търси решение, което да запази защитения статут на халуми и същевременно да гарантира конкурентоспособността на износа.

Животновъдите, отглеждащи овце и кози, се противопоставят на евентуално преразглеждане на квотите за използваното мляко и предупреждават за негативни последици за сектора.

Асоциацията на производителите на сирене подготвя предложения за промени, които първо ще бъдат разгледани от правителството, а след това могат да бъдат представени пред европейските институции, посочва "Катимерини". Предложенията трябва да бъдат внесени до март 2027 г., преди изтичането на преходния период през юни 2029 г.

Засега няма взето окончателно решение. Основното предизвикателство пред властите е да намерят баланс между запазването на традиционния характер на халуми, изискванията за защитено наименование за произход и икономическата устойчивост на производството, отбелязва гръцкото издание.

Халуми е традиционно кипърско сирене, произвеждано от овче, козе и краве мляко, известно със своята плътна структура и способността да запазва формата си при печене и пържене. През 2021 г. то получи статут на защитено наименование за произход в ЕС.