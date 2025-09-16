Кирил Десподов извън сметките на ПАОК за Купата на Гърция

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Българският национал продължава да лекува контузия.

Кирил Десподов продължава да бъде извън сметките на ПАОК. Нападателят на „двуглавите орли“ няма да играе в мача за Купата на Гърция срещу Левадикос утре (сряда) от 17:30 часа българско време. Българският национал не е тренирал на базата на тима тази сутрин и няма да пътува със своите съотборници за предстоящата среща.

Освен без Десподов, който се възстановява от контузия, „черно-белите“ няма да имат на разположение и Янис Константелиас. За капитана на българския национален отбор ситуацията не е изненада. той продължава да лекува разтежение отпред на бедрото, точно над коляното. Петкратният футболист номер 1 на България получи травмата ден преди първата световна квалификация за Мондиал 2026 срещу Испания (0:3), след което се подложи на ядрено-магнитен резонанс.

"Играчите, които бяха в стартовия състав срещу OФИ в събота, следваха програма за възстановяване и рехабилитация във фитнеса и басейна, докато останалите работеха на терена в зоната на тактиката и направиха двустранна игра. Янис Константелиас не тренира поради настинка, докато Кирил Десподов работеше индивидуално на пистата", пишат още от ПАОК преди тимът да замине за Атина.

Медицинското заключение след резонанса на Десподов гласеше, че завръщането му не бива да се очаква преди края на септември и ще тренира по специална програма, но малко по-късно от клуба оповестиха, че ситуацията с българина ще се обновява регулярно.

