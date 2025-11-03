БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

Кирил Десподов помогна на ПАОК да разгроми Пансерайкос

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Капитанът на България бе титуляр и игра 69 минути.

кирил десподов паок сломиха олимпиакос
Снимка: БТА
ПАОК победи Пансерайкос с 5:0 в мач от 9-ия кръг на гръцката Супер лига. Капитанът на България Кирил Десподов игра 69 минути и имаше заслужа за първия гол.

Гостите откриха резултата на стадион "Димотико Стадио Серон" в Серес в 3-ата минута. Аристотелис Карасалидис си отбеляза автогол, в опит да изчисти центриране на Кирил Десподов.

Магомед Оздоев удвои преднината на тима си с мощен удар.

След почивката Магомед Оздоев удвои головата си сметка след асистанция на Лука Иванушец, който замени Кирил Десподов в 69-ата минута.

Резервата Йоргос Якумакис направи резултата 4:0, а появилият се от резервната скамейка Алесандро Бианко оформи крайния резултат с фалцов удар извън наказателното поле.

ПАОК се върна на върха в класирането с актив от 23 точки. Пансерайкос остава на предпоследната 13-а позиция в подреждането с 5 пункта.

#Пансерайкос #ПАОК #Кирил Десподов

