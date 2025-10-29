БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кирил Десподов реализира дузпа при победа на ПАОК за Купата на Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Капитаниът на България се разписа за 3:0 за победителите.

кирил десподов паок сломиха олимпиакос
Снимка: БТА
Слушай новината

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов вкара гол за победата на ПАОК с 4:1 над АЕЛ Лариса в мач от третия кръг на основната фаза на Купата на Гърция.

Бившият футболист на ЦСКА и Лудогорец бе точен от дузпа в 17-ата минута, за да направи резултата 3:0. Преди него аванс на домакините от Солун бяха дали Лука Иванушец и Янис Константелиас.

В 31-вата минута пък Анестис Миту покачи на 4:0.

През второто полувреме темпото в играта спадна сериозно, а старши треньорът на ПАОК Разван Луческу реши да извади Десподов като част от тройна смяна в 60-ата минута. На негово място се появи 17-годишният Димитриос Бердос.

Това даде възможност и на гостите също да се разпишат, като в 75-ата минута точен бе Любомир Тупта.

С успеха ПАОК събра 3 точки в класирането, но от само два изиграни мача. Тимът на АЕЛ Лариса е на 17-а позиция с 1 точка от три изиграни срещи.

#ПАОК #Кирил Десподов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
1
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
2
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
3
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
4
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
5
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
6
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Футбол

Нюкасъл продължи защитата на Купата на Лигата с успех над Тотнъм
Нюкасъл продължи защитата на Купата на Лигата с успех над Тотнъм
Интер се развихри след почивката и разгроми Фиорентина Интер се развихри след почивката и разгроми Фиорентина
Чете се за: 02:00 мин.
Кристъл Палас задълбочи кризата в Ливърпул и отстрани мърсисайдци от Купата на Лигата Кристъл Палас задълбочи кризата в Ливърпул и отстрани мърсисайдци от Купата на Лигата
Чете се за: 01:47 мин.
Байер Леверкузен се наложи над десетима от Падерборн след продължения Байер Леверкузен се наложи над десетима от Падерборн след продължения
Чете се за: 01:40 мин.
Лориен показа характер и спечели точка в домакинството си на ПСЖ Лориен показа характер и спечели точка в домакинството си на ПСЖ
Чете се за: 01:00 мин.
Ювентус победи Удинезе за първи успех под ръководството на Масимо Брамбила Ювентус победи Удинезе за първи успех под ръководството на Масимо Брамбила
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор 18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Сигнали за силна и задушлива миризма на нефт в Бургас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Българи в сърцето на ЕЦБ – България с равен глас в еврозоната...
Чете се за: 04:02 мин.
Политика
Двамата мъже, арестувани за обира в Лувъра, са признали частично...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ