Кирил Десподов се завърна в игра при нулево равенство на ПАОК

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов се завърна в игра за ПАОК след лечение на контузия. Нападателят влезе като резерва при нулевото равенство срещу Панетоликос в среща от 4-ия кръг на гръцката Супер Лига.

Десподов пропусна мачовете на националния отбор през септември срещу Испания и Грузия заради травма, но вече е възстановен и се появи в от пейката в 72-а минута на мястото на Андрия Живкович.

Българинът се включи добре и раздвижи атаката на своя отбор, но това не даде резултат и двете нули се запазиха до края.

Това е първа грешна стъпка на ПАОК от началото на сезона, като тимът е еднолично начело в таблицата с 10 точки, като преследвачите Олимпиакос и АЕК имат по 9, но и мач по-малко.