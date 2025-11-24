Класата на Меси изпрати Интер Маями на финал на Изток в МЛС

Лионел Меси и Интер Маями намериха място на финала в плейофите на Източната конференция от Мейджър Лийг Сокър. Аржентинецът и неговите съотборници разбиха Синсинати с 4:0 на полуфиналите.

Именно нападателят бе големят герой за тима от щата Флорида, записвайки гол и три асистенции. Аржентинският национал откри резултата в 19-ата минута след комбинация с 19-годишния Матео Силвети. Меси тръгна на скорост, подаде и влезе в наказателното поле, където посрещна с глава центрирането на Силвети, за да прати топката в мрежата.

Двамата си размениха ролите в 57-ата минута, когато Меси изведе Силвети, за когото нямаше проблеми с първото си докосване на топката да преодолее вратаря Роман Челентано.

Пет минути по-късно Меси изработи и третото попадение за гостите, след като се върна в защита и пресече топка при атака на Синсинати. Освободил се от футболист на домакините, осемкратният носител на "Златната топка“ намери с дълъг пас Тадео Аленде, който вкара за 3:0.

Подобна беше комбинацията и за четвъртото попадение, който вкара в 74-ата минута през краката на вратаря Челентано. Този път обаче Серхио Бускетс отне топката от бранител, подаде на Меси, а аржентинецът направи решаващото подаване за четвъртото попадение.

С днешната си изява Меси има 11 гола и 11 асистенции в последните седем мача от футболното първенство на САЩ и изпрати Интер (Маями) само на една победа от участие на големия финал за титлата. Също така той изравни рекорд на легендарния унгарец Ференц Пушкаш. След днешния хеттрик от голови подавания той има вече 404, колкото стоят и срещу името на Пушкаш.

Интер (Маями), чийто президент е английската звезда Дейвид Бекъм, беше днес без уругвайския нападател и приятел на Меси – Луис Суарес, който изтърпя наказание от един мач, получено заради червения картон в мача с Нешвил. Той има 10 гола и 10 асистенции през сезона.

Съперник на отбора от Флорида във финала на Източната конференция ще бъде Ню Йорк Сити, който елиминира с 1:0 Филаделфия Юниън. Единственото попадение в срещата реализира Максимилиано Моралес в 27-ата минута, след като завърши атака на Николас Фернандес и Алекс Охеда.

Вратарят Мат Фрийз направи пет спасявания, за да запише трета суха мрежа в плейофите на вратата на Сити и да помогне на тима си да стигне трети финал в Конференцията в последните пет сезона. И това се случи въпреки липсата на водещия голмайстор на тима Алонсо Мартинес, който скъса предна кръстна връзка по време на паузата за националните отбори през ноември. Не игра и плеймейкърът Андрес Переа, който пък е с фрактура на крака от мача с Шарлът в първия кръг от елиминациите.