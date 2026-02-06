БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Класата на Везенков върна Олимпиакос на правия път в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Запази

Българинът отново блесна, а гърците разгромиха Виртус Болоня в турнира на богатите.

Класата на Везенков върна Олимпиакос на правия път в Евролигата (ВИДЕО)
Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
Слушай новината

Александър Везенков отново демонстрира своята класа и помогна на Олимпиакос да си върне вкуса на успеха в Евролигата. Българинът и неговите съотборници обезличиха Виртус Болоня след 109:71 в среща от 27-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружба. Селекцията на Йоргос Барцокас се развилня още през първото полувреме, когато отчая състава на Душко Иванович, който преклони глава за втори пореден път в турнира на богатите.

Както по традиция, Везенков намери място сред титулярите и не срещна пречки да покаже на какво е способен. Българският национал поведе листата на реализаторите и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото се прибра в съблекалнята с 20 точки, 8 борби, 3 асистенции, 1 открадната топка и 1 чадър за 25 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 7/8 от средна дистанция, 1/3 отвъд дъгата и 7/8 от линията за изпълнение на наказателни удари, като бе награден за MVP на януари в Най-комерсиалната клубна надрпевара на Стария континент.

"Червено-белите" продължават да заемат второто място във временното класиране със 17 победи и 9 загуби, а италианците заемат 13-та позиция с 12 успеха и 15 поражения. На 12 февруари (четвъртък) Везенков и компания ще домакинстват на Цървена звезда, докато Виртус ще има визита на Анадолу Ефес.

Откриващите минути се оказаха обещаващи. Александър Везенков, Тайлър Дорси и Тайсън Уорд накараха италианската защита да страда, докато от другата страна, докато от другата страна Карим Джалоу и Карсън Едуърдс бяха отличници в нападение. Това обаче не попречи на домакините да заслужат точка аванс в края на встъпителния период.

Везенков бе под пара и в началото на следващата десетка, а неговият пример бе последван от Еван Фурние, Кори Джоузеф и Тайрик Джоунс, които тласнаха гърците за отрицателно време към двуцифрена разлика. Аргументите на гостите, особено в нападение липсваха, за да могат „червено-белите“ да се оттеглят в съблекалнята при 61:34.

През второто полувреме тимът от Пирея се забавляваше и го лиши от всякаква интрига, за да довърши започнатото.

Тайлър Дорси се отличи с 18 точки за "червено-белите", включително и с 5 точни стрелби зад дъгата. Еван Фурние го последва с 11, Тайрик Джоунс завърши с 10.

Дерик Алстън - младши отвърна за Виртус с 16 точки, като наниза 4 точни стрелби зад арката. Даниел Хакет и Карим Джалоу приключиха с по 13, Карсън Едуардс има 11.

Свързани статии:

Везенков е №1 за януари в Евролигата (ВИДЕО)
Везенков е №1 за януари в Евролигата (ВИДЕО)
Звездата на Олимпиакос отново отвя конкуренцията в турнира на...
Чете се за: 03:12 мин.
#Евролига 2025/26 #БК Виртус Болоня #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
2
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
5
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Баскетбол

Академик постави на колене и Спартак Плевен
Академик постави на колене и Спартак Плевен
Четири отбора ще спорят за Купата на България по баскетбол при дамите Четири отбора ще спорят за Купата на България по баскетбол при дамите
Чете се за: 01:37 мин.
Лука Дончич получи контузия в мача с Филаделфия, ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс Лука Дончич получи контузия в мача с Филаделфия, ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс
Чете се за: 02:15 мин.
Чужденец на Балкан продължава в Ботев 2012 Чужденец на Балкан продължава в Ботев 2012
Чете се за: 01:25 мин.
Борислава Христова с отлично представяне, но тимът й Атинайкос започна със загуба четвъртфиналния плейоф в Еврокъп Борислава Христова с отлично представяне, но тимът й Атинайкос започна със загуба четвъртфиналния плейоф в Еврокъп
Чете се за: 01:00 мин.
Националните отбори на България за подрастващи научиха съперниците си на eвропейските първенства по баскетбол Националните отбори на България за подрастващи научиха съперниците си на eвропейските първенства по баскетбол
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ