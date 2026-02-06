Класата на Везенков върна Олимпиакос на правия път в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков отново демонстрира своята класа и помогна на Олимпиакос да си върне вкуса на успеха в Евролигата. Българинът и неговите съотборници обезличиха Виртус Болоня след 109:71 в среща от 27-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружба. Селекцията на Йоргос Барцокас се развилня още през първото полувреме, когато отчая състава на Душко Иванович, който преклони глава за втори пореден път в турнира на богатите.

Както по традиция, Везенков намери място сред титулярите и не срещна пречки да покаже на какво е способен. Българският национал поведе листата на реализаторите и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото се прибра в съблекалнята с 20 точки, 8 борби, 3 асистенции, 1 открадната топка и 1 чадър за 25 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 7/8 от средна дистанция, 1/3 отвъд дъгата и 7/8 от линията за изпълнение на наказателни удари, като бе награден за MVP на януари в Най-комерсиалната клубна надрпевара на Стария континент.

"Червено-белите" продължават да заемат второто място във временното класиране със 17 победи и 9 загуби, а италианците заемат 13-та позиция с 12 успеха и 15 поражения. На 12 февруари (четвъртък) Везенков и компания ще домакинстват на Цървена звезда, докато Виртус ще има визита на Анадолу Ефес.

Откриващите минути се оказаха обещаващи. Александър Везенков, Тайлър Дорси и Тайсън Уорд накараха италианската защита да страда, докато от другата страна, докато от другата страна Карим Джалоу и Карсън Едуърдс бяха отличници в нападение. Това обаче не попречи на домакините да заслужат точка аванс в края на встъпителния период.

One of the most efficient players the league has seen.@olympiacosbc pic.twitter.com/7dONKiUyFw — EuroLeague (@EuroLeague) February 6, 2026

Везенков бе под пара и в началото на следващата десетка, а неговият пример бе последван от Еван Фурние, Кори Джоузеф и Тайрик Джоунс, които тласнаха гърците за отрицателно време към двуцифрена разлика. Аргументите на гостите, особено в нападение липсваха, за да могат „червено-белите“ да се оттеглят в съблекалнята при 61:34.

През второто полувреме тимът от Пирея се забавляваше и го лиши от всякаква интрига, за да довърши започнатото.

Тайлър Дорси се отличи с 18 точки за "червено-белите", включително и с 5 точни стрелби зад дъгата. Еван Фурние го последва с 11, Тайрик Джоунс завърши с 10.

Дерик Алстън - младши отвърна за Виртус с 16 точки, като наниза 4 точни стрелби зад арката. Даниел Хакет и Карим Джалоу приключиха с по 13, Карсън Едуардс има 11.