БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46...
Чете се за: 00:40 мин.
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Клоуни протестират в Боливия заради указ, който може да унищожи препитанието им

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Запази

Страната се бори с най-тежката си икономическа криза от десетилетия насам

Клоуни протестират в Боливия заради указ, който може да унищожи препитанието им
Слушай новината

Десетки клоуни дефилираха в Боливия в понеделник, за да протестират срещу правителствен указ, който ограничава извънкласните дейности и заплашва препитанието им, предаде Асошиейтед прес.

С изрисувани лица и характерните си червени носове клоуните се събраха пред Министерството на образованието в Ла Пас, за да изразят несъгласието си с разпоредбата, публикувана през февруари. Тя гласи, че училищата трябва да имат 200 учебни дни годишно, което на практика забранява на образователните институции да организират специални събития, на които често са наемани тези артисти, отбелязва АП.

"Този указ ще се отрази икономически на всички нас, които работим с деца", каза Уилдер Рамирес, лидер на местния съюз на клоуните, известен още под псевдонима Сапалито. Той каза пред журналистите, че "децата се нуждаят от смях", докато колегите му се чудеха на глас дали министърът на образованието на Боливия изобщо е имал детство.

Клоуните в Боливия често са наемани за училищни тържества, за да забавляват децата по време на почивките между редовните часове. Едно от предстоящите събития е Денят на детето, който страната отбелязва на 12 април, отбелязва Асошиейтед прес.

В указ, издаден от правителството на новоизбрания президент Родриго Пас, се посочва, че нямат да бъдат разрешавани вече празненствата по време на редовните учебни дни, макар че могат да се провеждат по желание през почивните дни.

Правителствени представители обявиха, че ще вземат под внимание критиките на клоуните, когато подготвят разпоредба за учебната 2027 година. Това обаче не успокои особено протестиращите артисти, отбелязва Асошиейтед прес.

"Този указ ще намали доходите ни, а с икономическата криза, през която преминава страната, бъдещето ни изглежда все по-мрачно", заяви Елиас Гутиерес, говорител на Конфедерацията на занаятчиите в Боливия.

Боливия се бори с най-тежката си икономическа криза от десетилетия насам, тъй като приходите от природен газ се сриват заради продължителния спад в производството, припомня Асошиейтед прес.

Снимки: БТА

Шивачи, които работят с клоуни и правят рокли за деца, участващи в културни събития, се присъединиха към протеста, както и фотографи, които снимат училищни тържества.

Обединението на клоуни, фотографи и шивачи на костюми премина в шествие през центъра на Ла Пас. Един от клоуните носеше плакат, на който обвиняваше правителството, че "отнема усмивките и отнема работата", допълва Асошиейтед прес.

#извънучебни тържества #протест в Боливия #клоуни

Последвайте ни

ТОП 24

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
1
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
2
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
3
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
4
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал "Столипиново"
5
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал...
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
6
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за...

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
4
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
6
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Още от: Латинска Америка

Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще пристигне днес
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще пристигне днес
Мадуро отново пред американски съд: 92-годишен съдия-ветеран отказа да прекрати делото по искане на защитата Мадуро отново пред американски съд: 92-годишен съдия-ветеран отказа да прекрати делото по искане на защитата
Чете се за: 03:17 мин.
Мадуро се явява в съда: Адвокатът му ще пледира за прекратяване на делото Мадуро се явява в съда: Адвокатът му ще пледира за прекратяване на делото
Чете се за: 00:45 мин.
Поне един загинал и десетки ранени при катастрофа на военен самолет в Колумбия Поне един загинал и десетки ранени при катастрофа на военен самолет в Колумбия
Чете се за: 00:55 мин.
След срива в електропреносната мрежа: Започна постепенното възстановяване на тока в Куба След срива в електропреносната мрежа: Започна постепенното възстановяване на тока в Куба
13625
Чете се за: 02:32 мин.
Древни ритуали – изгрев на Пирамидата на Слънцето Древни ритуали – изгрев на Пирамидата на Слънцето
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Чете се за: 02:47 мин.
Български футбол
Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за специален трибунал Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за специален трибунал
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Преговорите с Техеран са в ход, съобщи Белият дом Войната в Близкия изток: Преговорите с Техеран са в ход, съобщи Белият дом
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Министерството на правосъдието иска справката за пътуванията на Петьо Еврото с прокурор Емилия Русинова зад граница Министерството на правосъдието иска справката за пътуванията на Петьо Еврото с прокурор Емилия Русинова зад граница
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Мерки срещу изборния натиск: Проверяват сигнали за заплахи към...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила зад волана
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Ръст на случаите с морбили: Инфекциозното отделение в Бяла Слатина...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
53 години след "Аполо 11": НАСА се готви да се завърне на...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ