Клоуни протестират в Боливия заради указ, който може да унищожи препитанието им

Десетки клоуни дефилираха в Боливия в понеделник, за да протестират срещу правителствен указ, който ограничава извънкласните дейности и заплашва препитанието им, предаде Асошиейтед прес.

С изрисувани лица и характерните си червени носове клоуните се събраха пред Министерството на образованието в Ла Пас, за да изразят несъгласието си с разпоредбата, публикувана през февруари. Тя гласи, че училищата трябва да имат 200 учебни дни годишно, което на практика забранява на образователните институции да организират специални събития, на които често са наемани тези артисти, отбелязва АП.

"Този указ ще се отрази икономически на всички нас, които работим с деца", каза Уилдер Рамирес, лидер на местния съюз на клоуните, известен още под псевдонима Сапалито. Той каза пред журналистите, че "децата се нуждаят от смях", докато колегите му се чудеха на глас дали министърът на образованието на Боливия изобщо е имал детство.

Клоуните в Боливия често са наемани за училищни тържества, за да забавляват децата по време на почивките между редовните часове. Едно от предстоящите събития е Денят на детето, който страната отбелязва на 12 април, отбелязва Асошиейтед прес.

В указ, издаден от правителството на новоизбрания президент Родриго Пас, се посочва, че нямат да бъдат разрешавани вече празненствата по време на редовните учебни дни, макар че могат да се провеждат по желание през почивните дни.

Правителствени представители обявиха, че ще вземат под внимание критиките на клоуните, когато подготвят разпоредба за учебната 2027 година. Това обаче не успокои особено протестиращите артисти, отбелязва Асошиейтед прес.

"Този указ ще намали доходите ни, а с икономическата криза, през която преминава страната, бъдещето ни изглежда все по-мрачно", заяви Елиас Гутиерес, говорител на Конфедерацията на занаятчиите в Боливия.

Боливия се бори с най-тежката си икономическа криза от десетилетия насам, тъй като приходите от природен газ се сриват заради продължителния спад в производството, припомня Асошиейтед прес.

Шивачи, които работят с клоуни и правят рокли за деца, участващи в културни събития, се присъединиха към протеста, както и фотографи, които снимат училищни тържества.

Обединението на клоуни, фотографи и шивачи на костюми премина в шествие през центъра на Ла Пас. Един от клоуните носеше плакат, на който обвиняваше правителството, че "отнема усмивките и отнема работата", допълва Асошиейтед прес.