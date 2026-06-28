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Клуб Акро-Арт спечели отборната титла на Държавното първенство по скокове на батут в Ямбол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
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При мъжете шампион стана Мариян Михалев от Добри Костин (Стара Загора), а при жените златото е за Марияна Узунова от клуб Шампион (Сливен)

Клуб Акро-Арт спечели отборната титла на Държавното първенство по скокове на батут в Ямбол
Снимка: БНР
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Състезателите на клуб Акро-Арт завоюваха отборната надпревара на държавното първенство по скокове на батут, което се проведе в реновираната зала „Диана“ в Ямбол.

Спортистите от Габрово извоюваха първото място в олимпийската дисциплина с актив от 329 точки, изпреварвайки представителите на домакините от клуб Енчо Керязов (Ямбол), които събраха 294 точки. Бронзовите медали заслужиха състезателите на клуб Евротрамп (Кюстендил) с 255 точки.

В индивидуалната надпревара при жените шампионка стана Марияна Узунова от клуб Шампион (Сливен), която получи оценка от 52.260 точки. Втора се нареди Катерина Кулешова от Имидж (Русе) с 51.450 точки. Преди година родената в Украйна състезателка получи българско гражданство, но беше принудена да изчака една година, тъй като Украинската федерация не разреши незабавния ѝ трансфер към българския национален отбор.

Бронзовото отличие спечели Диана Сарафова от Младост (Димитровград), която получи 47.230 точки. Държавното първенство в Ямбол беше последното състезание в кариерата на бившата национална състезателка. След изпълнението си Сарафова се сбогува символично с публиката, като свали цвичките си и ги остави върху батута. През последните две години тя успешно съчетаваше ролите на състезател и треньор в клуба си, а след края на активната си кариера възнамерява изцяло да се посвети на треньорската професия. Най-доброто ѝ международно постижение е петото място в синхронните скокове на батут от световното първенство в Баку, където си партнира с Кристина Стамова.

При мъжете шампион стана Мариян Михалев от Добри Костин (Стара Загора), който получи оценка от 57.270 точки. Сребърният медал заслужи Калоян Петров от Имидж (Русе) с 54.980 точки, а бронзът остана за Мартин Димитров от Добри Костин (Стара Загора) с 46.720 точки.

При младежите и девойките (15–16 години) шампионски титли спечелиха Мирела Косева от Акро-Арт (Габрово) с 48.880 точки и Цветин Стоянов с 49.930 точки.

Във възрастовата група 13–14 години (юноши и девойки старша възраст) шампиони за 2026 година станаха Александър Рачев от Добри Костин (Стара Загора) с 48.320 точки и Делина Михайлова от Акро-Арт (Габрово) с 48.050 точки.

При юношите и девойките (11–12 години) златните медали спечелиха Ивилин Маджаров от Енчо Керязов (Ямбол) с 46.980 точки и Никол Филипова от Младост (Димитровград) с 50.240 точки.

При момчетата на възраст 9–10 години Мартин Русев от Сини камъни (Сливен) получи най-високата оценка – 41.170 точки и заслужи шампионската титла. При момичетата в същата възрастова група шампионка стана Рая Йорданова от Имидж (Русе) с 42.290 точки.

При най-малките състезатели – момчета и момичета до 8 години национални шампиони станаха Александър Стефанов от Сини камъни (Сливен) с 39.920 точки и Теодора Желева от Макулова Трамп с 38.810 точки.

Държавното първенство беше част от подготовката на националните състезатели за Световната купа в Португалия, която ще се проведе след седмица.

България ще бъде представена от Христина Пенева, Катерина Кулешова, Марияна Узунова и Калоян Петров. Следващото голямо изпитание за националния отбор ще бъде световното първенство през ноември в Китай.

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