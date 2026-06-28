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Славия преустанови участието на всички формации в спортни лагери и турнири

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Спорт
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Решението е продиктувано от трагичния пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“, при който живота си загубиха трима души, сред тях и двама футболисти от школата на Славия.

славия изгради мемориален кът памет загиналите млади футболисти
Снимка: Сдружение "Слависти"
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Ръководството на Славия взе решение временно да преустанови участието на всички формации на клуба в спортни лагери и турнири в страната. Заповедта е разпоредена от президента на клуба Венцеслав Стефанов и е публикувана на официалната интернет страница на "белите".

Решението е продиктувано от трагичния пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“, при който живота си загубиха трима души, сред тях и двама футболисти от школата на Славия.

От клуба не посочват срок, в който ограничението ще остане в сила. На този етап цялото внимание е насочено към подкрепата на близките на загиналите и отдаването на почит към паметта им.

"Заповядам да се прекратят участията в лагери и турнири на национално ниво на отборите на ПФК Славия във всички възрастови групи без изрично мое нареждане и разрешение. Отсега нататък пътуванията на отборите на клуба да се извършват само с лицензирани превозни средства. Венцеслав Стефанов Президент на ПФК Славия 1913 АД", гласи съобщението на президента на клуба.

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#ПФК Славия # Венцеслав Стефанов #катастрофа АМ "Тракия"

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