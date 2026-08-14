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Председетелят на БОК и кметът на Враца подписаха договор за IX Национален младежки олимпийски спортен фестивал

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Спорт
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Той ще се проведе от 18 до 20 септември в града на Ботев и ще включва над 350 състезатели в 10 вида спорт.

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Председателят на БОК Весела Лечева и кметът на Враца Калин Каменов подписаха днес договор за провеждането на IX Национален младежки олимпийски спортен фестивал. Той ще се проведе от 18 до 20 септември в града на Ботев и ще включва над 350 състезатели в 10 вида спорт.

За първи път Враца ще домакинства фестивала, като амбицията на новото ръководство на БОК е да разшрява географията на проявата и да включва повече местни спортни общности и различни спортове.

„За нас това е изключителна възможност да проведем фестивала спортен град като Враца. Благодарение на желанието на кмета Калин Каменов ще можем да приобщим местната общност и надявам се ще намерим много нови последователи на спорта и олимпийското движение. Това е нашата основна цел – да запалим младите хора, да намерим в тяхно лице приятели и съмишленици“, каза председателят на БОК Весела Лечева.

„Благодарение на БОК Враца получава възможността да покаже своята спортна инфраструктура, в която беше инвестирано много в последните години. Тя заслужава да приеме младите спортисти на България. Надявам се тези инвестиции, които правим, да бъдат върнати в здравето на нашите деца, както и в по-добри спортни резултати за цялата ни нация. Вярвам, че общите усилия ще направят така, че да имаме успешно олимпийско поколение“, каза кметът на Враца.

Весела Лечева заяви, че няма съмнение, че фестивалът ще зададе високи стандарти като организация, участие и интерес от страна на спортна общественост и хората в града.

Състезанията ще се проведат на следните спортни локации:

Футбол - Стадион „Христо Ботев“

Бадминтон - Покрита волейболна зала СК „Христо Ботев“

Баскетбол - Баскетболна площадка площад „Христо Ботев“

Спортна стрелба - Спортна зала ППМГ „Акад. Иван Ценов“

Тенис на маса - Спортна зала СУ „Христо Ботев“

Плуване - Покрит плувен басейн

Водна топка - Покрит плувен басейн

Скокове във вода - Покрит плувен басейн

Ръгби - Втори терен Стадион „Христо Ботев“

Лекоатлетичски крос „Олимпийски надежди" - от „Здравец“ до площад „Христо Ботев“

#БОК #Весела Лечева #Калин Каменов

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