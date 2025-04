Ключова фигура на Байерн Мюнхен е Защитник №1 в Евролигата (видео)

Ник Уайлър-Баб заслужи признание за своето силно представяне в Евролигата. Една от основните фигури на Байерн Мюнхен стана Защитник №1 на сезона в турнира на богатите. Американецът с германски паспорт се пребори за приза след като спечели гласуването сред треньорите в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Гардът остави зад себе си Валтер Таварес от Реал Мадрид, Алфа Диало от Монако, Джериан Грант от Панатинайкос, Томас Уолкъп от Олимпиакос, Жоел Боломбой от Цървена звезда, Арнас Буткевичус от Жалгирис, Алесандро Пайола от Виртус Болоня и Андре Робертсън от АСВЕЛ Вильорбан. Германският национал за първи път печели въпросната награда, като той е нейният десети различен носител.

Nick Weiler-Babb is the 2024–25 EuroLeague Best Defender!



The Bayern Munich guard becomes the first player in club history to win the award, voted on by EuroLeague head coaches



He led the league in steals 1.6 and all guards in rebounds 4.2 anchoring Bayern’s defense all… pic.twitter.com/YH9rND0PMF