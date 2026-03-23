Кметът на Сливен Стефан Радев прие лекоатлета Христо Илиев

Кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с лекоатлета Христо Илиев, който подобри националния рекорд в бягането на 60 метра, съобщиха от общинския пресцентър.

През последните месеци Илиев многократно подобри националното постижение, като последният му резултат е 6,51 секунди – нов европейски рекорд за младежи под 23 години и национален рекорд, който не беше подобряван от 48 години.

По време на срещата двамата обсъдиха развитието на спорта и пътя към високи постижения. Кметът поздрави състезателя за успехите му и изрази надежда за бъдещи постижения на международно ниво. Радев връчи на Илиев ваучер на стойност 1000 евро като признание за постигнатите резултати.

На срещата присъстваха заместник-кметът Камен Костов и спортният експерт на Община Сливен Силвия Никова.

Следващата цел на Илиев е подобряване на националния рекорд в спринта на 100 метра. Върховото постижение в дисциплината е 10.13 секунди на Петър Петров от Олимпийските игри в Москва през 1980 година. Рекордът под 23 години пък е 10.15 секунди на Валентин Атанасов, поставен през 1982 година.