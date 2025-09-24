БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
Чете се за: 01:00 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:27 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

Кметът на Враца: Христо Янев продължава в отбора на сърцето му

Калин Каменов обяви, че начело на Ботев Враца ще застане "приятна изненада".

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
Кметът на Враца - Калин Каменов, потвърди, че Христо Янев се разделя с Ботев. Той обяви, че начело на клуба ще застане "талантлив български треньор, желан от голяма част от отборите в Първа лига" и го представи като "приятна изненада".

В допълнение кметът обяви, че Янев ще продължи кариерата си в "отбора на сърцето му":

"За добро или за лошо Христо Янев избра своето бъдеще и то не е свързано с Ботев Враца. Пожелавам му успех с отбора на сърцето му и му благодаря за годините прекарани в Ботев Враца. Въпреки всички трудности, той успя да изгради боеспособен тим с български играчи, който може да се противопостави на всеки. Още днес всички привърженици на Ботев Враца ще разберат кой талантлив български треньор ще поеме четата на Господарите на Северозапада. Става въпрос за специалист, желан от голяма част от отборите в Първа лига. Очаквайте приятна изненада....", написа Калин Каменов.

Христо Янев: Готов съм да дам своя опит на ЦСКА
Христо Янев: Готов съм да дам своя опит на ЦСКА
Горд съм от представянето на отбора, каза треньорът на Ботев Враца.
Чете се за: 02:15 мин.
Официално: Христо Янев поема ЦСКА
Официално: Христо Янев поема ЦСКА
Левски представи отчет на финансите си след участието в евротурнирите Левски представи отчет на финансите си след участието в евротурнирите
Чете се за: 01:32 мин.
ЦСКА 1948 преизбра Стефан Сотиров начело на Управителния съвет ЦСКА 1948 преизбра Стефан Сотиров начело на Управителния съвет
Чете се за: 01:12 мин.
ДК към БФС глоби Левски със 7800 лв. след сблъсъка с Лудогорец ДК към БФС глоби Левски със 7800 лв. след сблъсъка с Лудогорец
Чете се за: 01:00 мин.
Георги Иванов: Подкрепата за завръщането на Русия е фейк-новина Георги Иванов: Подкрепата за завръщането на Русия е фейк-новина
Чете се за: 02:35 мин.
Добрин Гьонов: Преди година започнаха разговори, за да изчистим българския футбол Добрин Гьонов: Преди година започнаха разговори, за да изчистим българския футбол
Чете се за: 01:50 мин.

Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община 4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври 1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Подводно пристанище до крепостта Ерите разкри експедиция край нос...
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
