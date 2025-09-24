Кметът на Враца: Христо Янев продължава в отбора на сърцето му

Кметът на Враца - Калин Каменов, потвърди, че Христо Янев се разделя с Ботев. Той обяви, че начело на клуба ще застане "талантлив български треньор, желан от голяма част от отборите в Първа лига" и го представи като "приятна изненада".

В допълнение кметът обяви, че Янев ще продължи кариерата си в "отбора на сърцето му":

"За добро или за лошо Христо Янев избра своето бъдеще и то не е свързано с Ботев Враца. Пожелавам му успех с отбора на сърцето му и му благодаря за годините прекарани в Ботев Враца. Въпреки всички трудности, той успя да изгради боеспособен тим с български играчи, който може да се противопостави на всеки. Още днес всички привърженици на Ботев Враца ще разберат кой талантлив български треньор ще поеме четата на Господарите на Северозапада. Става въпрос за специалист, желан от голяма част от отборите в Първа лига. Очаквайте приятна изненада....", написа Калин Каменов.