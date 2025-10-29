КНСБ: 2785 лева са нужни за семейство с едно дете

1547 лева е необходимата "чиста" заплата за издръжка след приспадане на данъците и осигуровките на един работещ, който живее сам. За семейство с едно дете нужната сума на месец е 2785 лева.

Това сочат най-новите данни на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ за третото тримесечие на годината.

1,6 милиона работещи са с доход под заплатата за издръжка.

Данните сочат, че за една година – спрямо септември 2024 г., сумата за издръжка на сам човек нараства с 93 лева, а за семейство – със 169 лева, обяви заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ Виолета Иванова:

"Целият този годишен период от септември до септември цените продължават да нарастват, от което следва и нарастване на необходимите средства за издръжка на живота. Близо 60% от наетите в страната, или 1,6 млн. души, са с осигурителен доход под заплатата за издръжка. Тези хора намаляват с близо 40 000 души за една година".

Ръстът на цените в България остава над средния в Европейския съюз, сочи синдикалният анализ. При ниво на доходите от малко над 60 процента от средноевропейските средните цени на храните у нас са 87% от тези в Съюза.

Минималната работна заплата е едва 54% от заплатата за издръжка, което означава, че изостава от необходимите разходи за живот, допълниха от КНСБ.