БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КНСБ: 2785 лева са нужни за семейство с едно дете

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

1547 лева е необходимата "чиста" заплата за издръжка на един работещ

1077 остава минималната заплата догодина работодателите обжалват
Слушай новината

1547 лева е необходимата "чиста" заплата за издръжка след приспадане на данъците и осигуровките на един работещ, който живее сам. За семейство с едно дете нужната сума на месец е 2785 лева.

Това сочат най-новите данни на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ за третото тримесечие на годината.

1,6 милиона работещи са с доход под заплатата за издръжка.

Данните сочат, че за една година – спрямо септември 2024 г., сумата за издръжка на сам човек нараства с 93 лева, а за семейство – със 169 лева, обяви заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ Виолета Иванова:

"Целият този годишен период от септември до септември цените продължават да нарастват, от което следва и нарастване на необходимите средства за издръжка на живота. Близо 60% от наетите в страната, или 1,6 млн. души, са с осигурителен доход под заплатата за издръжка. Тези хора намаляват с близо 40 000 души за една година".

Ръстът на цените в България остава над средния в Европейския съюз, сочи синдикалният анализ. При ниво на доходите от малко над 60 процента от средноевропейските средните цени на храните у нас са 87% от тези в Съюза.

Минималната работна заплата е едва 54% от заплатата за издръжка, което означава, че изостава от необходимите разходи за живот, допълниха от КНСБ.

#месечна издръжка #заплата #КНСБ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
2
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
4
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
5
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
6
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Финанси

Fitch потвърди рейтинга на ББР: „BBB+“ стабилна перспектива
Fitch потвърди рейтинга на ББР: „BBB+“ стабилна перспектива
До 2 години България може да достигне 70% от средния стандарт на живот в ЕС? До 2 години България може да достигне 70% от средния стандарт на живот в ЕС?
Чете се за: 03:22 мин.
БНБ анализира въздействието на новите американски санкции срещу руски енергийни компании върху банковата система БНБ анализира въздействието на новите американски санкции срещу руски енергийни компании върху банковата система
Чете се за: 02:32 мин.
Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че бавят план-сметката Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че бавят план-сметката
Чете се за: 03:47 мин.
Управителят на БНБ: Европа се нуждае от стабилност и реформи в условията на несигурност Управителят на БНБ: Европа се нуждае от стабилност и реформи в условията на несигурност
Чете се за: 01:20 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
6069
Чете се за: 07:37 мин.

Водещи новини

Как ще се ротира председателят на НС?
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати доставки на енергийни ресурси Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати доставки на енергийни ресурси
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на "Капитан Андреево" Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Полицията проверява сигнали за бомби в американското и френското...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ