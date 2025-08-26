БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
КНСБ: Минималната заплата от 1 януари 2026 г. трябва да стане 1213 лева

У нас
КНСБ: Минималната заплата от 1 януари 2026 г. трябва да стане 1213 лева
Минималната работна заплата от 1-и януари 2026-а година трябва да бъде 1213 лева вместо сегашните 1077 лева - това каза за Българското национално радио главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Синдикалистите изразяват недоумение защо проектът на правителствено постановление за определянето ѝ все още не е публикуван, тъй като всички необходими данни от националната статистика вече са известни:

"Тревожи ни, тъй като остава по-малко от една седмица до крайния срок. В закона ясно пише, че на 1-ви септември трябва да имаме постановление на Министерския съвет, което да дава за обществено обсъждане новия размер на минималната заплата и видно от данните, тя трябва да бъде 1213 лева или 620 евро. Не мога да разбера защо само министърът на труда говори за минималната заплата, а в крайна сметка минималната заплата е ангажимент на цялото правителство дотолкова, доколкото нейния начин за определяне го има записан в Кодекса на труда и се надяваме да има възможно най-бързо реакция по тази тема".

Според Кодекса на труда минималната работна заплата се определя по специален механизъм и е 50% от средната заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната и първите две тримесечия на текущата година.

Среброто поскъпва на международните пазари
Среброто поскъпва на международните пазари
Потребителската кошница остава 97 лв. - цените на храните се стабилизират Потребителската кошница остава 97 лв. - цените на храните се стабилизират
Отоплението през студените месеци - лесно ли е да се сдобием със соларна система Отоплението през студените месеци - лесно ли е да се сдобием със соларна система
Рекорден скок на цената на лимоните Рекорден скок на цената на лимоните
Водната криза в Плевен: Комисията по околна среда и водите набеляза мерки Водната криза в Плевен: Комисията по околна среда и водите набеляза мерки
Търговците очакват по-малък добив на гъби заради сушата Търговците очакват по-малък добив на гъби заради сушата
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
У нас
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
У нас
Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
У нас
Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
По света
Product image
