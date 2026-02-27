КНСБ: Стабилни цени в малката кошница, но сериозни надценки по веригата

За стабилизиране на цените в малката потребителска кошница обаче става дума в данните от наблюдението на КНСБ на цените на стоките през този месец. Същевременно разликите между цените на едро и дребно продължава да е висока. КНСБ следи цените в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини от средата на 2025 година.

Пламен Димитров, председател на КНСБ: "През всички тези месеци, от юни досега, почти неизменно с много малко флуктоации, се поддържат разлики между цената на дребно и цената на едро. 50,60,70 и над 70 % от борсата до съответния магазин,независимо дали е верига или малък квартален магазин. Кравето сирене и млякото или е най-скъпото между тези 7 държави в България през последните няколко години вече, или близко до най-скъпото. Най-лошото е, че има концентрация, непозволена концентрация, 77 % от пазара на прясно мляко в България се владее от 2 фирми. Тези 4000 евро, продължавам да твърдя, които отчита НАП са нищо като глоби при хилядите проверки, да не каже десетки хиляди, които бяха направени."