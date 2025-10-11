Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда надигнаха глава срещу шампиона на Евролигата (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър бе на ниво и помогна на Цървена звезда да постигне първи успех през новия сезон в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници отказаха Фенербахче с 86:81 в мач от третия кръг. В „Юлкер Спортс Арена“ воденият от временния треньор Томислав Томович държаха съдбата в ръцете си през целия двубой, като само в края потрепериха, когато удържаха щурма на действащия шампион в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Така сърбите нанесоха второ поредно поражение на баскетболистите на Шарунас Ясикевичус в турнира на богатите.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица и се понрави със своите изяви. Българският национал остави добри впечатления в нападение и не бе далече от дабъл-дабъл. Гардът завърши с 10 точки, 3 борби, 7 асистенции и 1 открадната топка за 30 минути в игра. При стрелбата си той бе 3/5 от близко разстояние, 1/4 зад дъгата и 1/3 от наказателната линия.

Това бе достатъчно за „звездашите“ да имат победа и две загуби, с колкото са и фенерите. На 14 октомври (вторник) отборът от Белград ще приеме Жалгирис. От своя страна тимът от Истанбул ще бъде домакин на Дубай.

Гостите демонстрираха солидно лице в нападение на старта и в края на дебютния период се откъснаха с 8 точки. Сърбите затвърдиха добрите впечатления и във втората част, за да се изстрелят на голямата почивка при 43:30.

Промяна в играта на „звездашите“ не настъпи и при подновяването на играта, което бе достатъчно да си осигурят аванс от 8 точки края на предпоследния период. Стартът на финалната десетка не промени събитията. Домакините опитаха финален щурм и интригата излезе на преден план, стопявайки изоставането си до 3 точки, но отборът от Белград удържаха въпросния аванс на няколко пъти до края на мача.

Чима Монеке регистрира 20 точки и 12 борби за сърбите. Тайсън Картър наниза 15 точки, Донатас Мотеюнас записа 13 и 6 овладени под двата ринга топки. Джордан Нуора отбеляза 11 точки.

Бонзи Колсън (4 точни стрелби от далечна дистанция) Тейлър Хортън Тъкър отвърнаха с по 19 точки за турците. Микаел Янтунен има 15 и 5 борби.