БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда надигнаха глава срещу шампиона на Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Българският национал не бе далече от дабъл-дабъла, а сърбите ликуват за първи път от началото на сезона в турнира на богатите.

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда надигнаха глава срещу шампиона на Евролигата (ВИДЕО)
Снимка: БТА
Слушай новината

Коди Милър-Макинтайър бе на ниво и помогна на Цървена звезда да постигне първи успех през новия сезон в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници отказаха Фенербахче с 86:81 в мач от третия кръг. В „Юлкер Спортс Арена“ воденият от временния треньор Томислав Томович държаха съдбата в ръцете си през целия двубой, като само в края потрепериха, когато удържаха щурма на действащия шампион в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Така сърбите нанесоха второ поредно поражение на баскетболистите на Шарунас Ясикевичус в турнира на богатите.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица и се понрави със своите изяви. Българският национал остави добри впечатления в нападение и не бе далече от дабъл-дабъл. Гардът завърши с 10 точки, 3 борби, 7 асистенции и 1 открадната топка за 30 минути в игра. При стрелбата си той бе 3/5 от близко разстояние, 1/4 зад дъгата и 1/3 от наказателната линия.

Това бе достатъчно за „звездашите“ да имат победа и две загуби, с колкото са и фенерите. На 14 октомври (вторник) отборът от Белград ще приеме Жалгирис. От своя страна тимът от Истанбул ще бъде домакин на Дубай.

Гостите демонстрираха солидно лице в нападение на старта и в края на дебютния период се откъснаха с 8 точки. Сърбите затвърдиха добрите впечатления и във втората част, за да се изстрелят на голямата почивка при 43:30.

Промяна в играта на „звездашите“ не настъпи и при подновяването на играта, което бе достатъчно да си осигурят аванс от 8 точки края на предпоследния период. Стартът на финалната десетка не промени събитията. Домакините опитаха финален щурм и интригата излезе на преден план, стопявайки изоставането си до 3 точки, но отборът от Белград удържаха въпросния аванс на няколко пъти до края на мача.

Чима Монеке регистрира 20 точки и 12 борби за сърбите. Тайсън Картър наниза 15 точки, Донатас Мотеюнас записа 13 и 6 овладени под двата ринга топки. Джордан Нуора отбеляза 11 точки.

Бонзи Колсън (4 точни стрелби от далечна дистанция) Тейлър Хортън Тъкър отвърнаха с по 19 точки за турците. Микаел Янтунен има 15 и 5 борби.

#Евролига 2025/26 #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда #БК Фенербахче

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
2
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
3
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
4
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
5
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
6
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Баскетбол

Везенков открадна шоуто и върна Олимпиакос на правия път в Евролигата (ВИДЕО)
Везенков открадна шоуто и върна Олимпиакос на правия път в Евролигата (ВИДЕО)
Борислава Христова поведе Атинайкос към победоносен старт в Еврокъп Борислава Христова поведе Атинайкос към победоносен старт в Еврокъп
Чете се за: 02:02 мин.
За първи път: Леброн Джеймс пропуска началото на сезон в НБА За първи път: Леброн Джеймс пропуска началото на сезон в НБА
Чете се за: 01:32 мин.
Партизан с втора победа в Евролигата Партизан с втора победа в Евролигата
Чете се за: 01:55 мин.
Везенков е най-добрият баскетболист извън НБА за втора поредна година Везенков е най-добрият баскетболист извън НБА за втора поредна година
Чете се за: 00:45 мин.
Карина Константинова с ключова роля за успешния старт на Келтерн в Еврокъп Карина Константинова с ключова роля за успешния старт на Келтерн в Еврокъп
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Еманюел Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за министър-председател на Франция Еманюел Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за министър-председател на Франция
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от)...
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ