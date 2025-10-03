БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Коди Милър-Макинтайър на висота, но Цървена звезда с ново разочарование в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Усилията на българския национал не стигнаха на сърбите, които сбъркаха за втори път в турнира на богатите.

Коди Милър-Макинтайър на висота, но Цървена звезда с ново разочарование в Евролигата (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда инкасираха още едно поражение от началото на сезона в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници допуснаха поражение срещу Байерн Мюнхен с 88:97 в мач от втория кръг. В SAP Гардън момчетата на Янис Сфейропулос дадоха сериозен отпор, но постепенно сдадоха лидерството през първото полувреме и баскетболистите на Гордън Хърбърт се пребориха за първа победа в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Милър-Макинтайър попадна сред титулярите и бе сред най-добрите за сърбите. Българският национал се отличи в офанзивен план, но и това не спаси "звездашите". Гардът завърши с 18 точки, 4 борби и 4 асистенции за 33 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/5 от средна дистанция, 4/8 от тройката и 2/2 от наказателната линия.

Тимът от Белград все още не познава вкуса на победата в турнира на богатите, а германците имат успех и поражение. На 10 октомври (петък) сърбите ще бъдат гости на Фенербахче. От своя страна Байерн ще приеме Жалгирис в същия ден.

Джордан Нуора и Чима Монеке дадоха тон на гостите, а овладяването на инициативата бе факт. Макар че точните стрелби на Андрас Обст, Нийлс Гифи и Владимир Лучич измъкнаха домакините бързо от ситуацията, Коди Милър-Макинтайър се постара сърбите да се отскубнат с 4 точки след 10 минути игра.

Тайсън Картър и Милър-Макинтайър позволиха на сърбите да поставят силно начало и на втората част. Оскар да Силва и Обст върнаха германците в релси, но „звездашите“ имаха нужните аргументи в нападение, за да не позволят обрата и да фиксират 55:50 на голямата почивка.

Нуора напомни за себе си и при подновяването на играта, давайки двуцифрена преднина на отбора от Белград. Баварците се довериха на Айзея Майк, Лучич и Обст да отвърнат на удара и да ги изстрелят с 6 точки в края на предпоследния период.

Тимът от Мюнхен не намали оборотите и във финалната десетка, когато двуцифрената преднина стана факт. Усилията на Картър, Нуора и Милър-Макинтайър върнаха надеждите на участника в Адриатическата лига, че има сили да се върне в играта, но точният мерник на Обст остави спокойствието в германските редици, а до края домакините не се огънаха и удържаха победата.

Джордан Нуора се отличи за сърбите с 27 точки и 5 борби. Чима Монеке завърши с 15 и 6 овладени под двата ринга топки, Тайсън Картър наниза 13 точки.

Андреас Обст нямаше спиране за Байерн със своите 31 точки, от които 9 успешни стрелби от далечна дистанция. Оскар да Силва прибави 12, Айзея Мак има 11, Владимир Лучич приключи с 10.

#Евролига 2025/26 #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда #БК Байерн Мюнхен

