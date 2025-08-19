Когато роботите станат баристи

Представи си: отиваш за кафе и вместо бариста те посреща... робот с метална ръка, който ти прави лате! Не е научна фантастика – това вече се случва в "Кафенето на бъдещето" в Германия.

Заради липсата на персонал в кафенета и ресторанти, някои места започват да разчитат на високотехнологични роботи. Те не само правят кафе и студен чай, но могат и да сервират бисквити, да чистят пода и да следят какво липсва в хладилника. Един робот дори може да усети кога въздухът е влажен и да настрои кафето така, че да не стане кисело – почти като истински бариста с години опит!

Целта? Да улеснят работата на хората, а не да ги заменят. Пример: роботите носят храната до определено място, а сервитьорите поемат оттам и имат повече време за клиентите. С други думи – хората вършат важната част, а роботите – досадната.

И най-якото? Тези кафенета могат да работят 24/7, без да се уморят!

Но не се притеснявай – роботите още не са готови да поемат напълно контрола. Те просто помагат в света на бъдещето, който вече започва.