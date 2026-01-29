Кои са българските финалисти, които ще отидат на "Евровизия"?

Тази събота, 31 януари, от 21:00 ч. по БНТ 1 ни чака голямото шоу – финалът на националната селекция, който ще определи кой ще представи България на „Евровизия 2026“.

Международни звезди на сцената

Финалът ще бъде с истинско международно присъствие:

AIDAN от Малта – с баладата Bella

Alis от Албания – с песента Nân

Eldar от Азербайджан – победител от „Евровизия“ 2011, с хита The One

Интересен факт: инструменталът на Bella е записан в София с български симфоничен оркестър

На сцената ще видим още Невена Цонева и Иво Димчев.



На живо ще пеят:

Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah.

Всеки ще изпълни песен от собствения си репертоар, а някои ще представят чисто нови парчета.

Резултатът ще зависи от:

онлайн вот на публиката

професионално жури

Гласуването става на eurovision2026.bg, като може да се гласува само веднъж от едно IP. Вотът стартира веднага след последното изпълнение.



Победителят ще получи специална статуетка, създадена от художника Стоян Зиков – символ на сърце, съставено от различни елементи, които заедно създават хармония

През февруари 2026 г. избраният изпълнител ще представи три нови песни, написани специално за „Евровизия“. Точно тогава ще стане ясно коя песен ще ни представя във Виена.

70-о юбилейно издание

България е във втория полуфинал – 14 май

Големият финал е на 16 май



