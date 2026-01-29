БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кои са българските финалисти, които ще отидат на "Евровизия"?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Деца
Запази

БГ Евровизия 2026: Големият финал по БНТ 1 тази събота! 

ново жури нов вот вижте очаква финала националната селекция евровизия
Слушай новината

Тази събота, 31 януари, от 21:00 ч. по БНТ 1 ни чака голямото шоу – финалът на националната селекция, който ще определи кой ще представи България на „Евровизия 2026“.

Международни звезди на сцената
Финалът ще бъде с истинско международно присъствие:

AIDAN от Малта – с баладата Bella
Alis от Албания – с песента Nân
Eldar от Азербайджан – победител от „Евровизия“ 2011, с хита The One
Интересен факт: инструменталът на Bella е записан в София с български симфоничен оркестър
На сцената ще видим още Невена Цонева и Иво Димчев.


На живо ще пеят:
Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah.
Всеки ще изпълни песен от собствения си репертоар, а някои ще представят чисто нови парчета.

Резултатът ще зависи от:

онлайн вот на публиката
професионално жури
Гласуването става на eurovision2026.bg, като може да се гласува само веднъж от едно IP. Вотът стартира веднага след последното изпълнение.


Победителят ще получи специална статуетка, създадена от художника Стоян Зиков – символ на сърце, съставено от различни елементи, които заедно създават хармония

През февруари 2026 г. избраният изпълнител ще представи три нови песни, написани специално за „Евровизия“. Точно тогава ще стане ясно коя песен ще ни представя във Виена.

70-о юбилейно издание
България е във втория полуфинал – 14 май
Големият финал е на 16 май

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
2
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
3
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
4
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема
5
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения
6
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: По света

Програма за безплатни кокошки във Франция
Програма за безплатни кокошки във Франция
Мъж от Тълса използва пожарна кола, за да помага на бездомни хора Мъж от Тълса използва пожарна кола, за да помага на бездомни хора
Чете се за: 00:37 мин.
Учени създадоха роботизирано лице, което се учи да имитира говор и пеене Учени създадоха роботизирано лице, което се учи да имитира говор и пеене
Чете се за: 00:45 мин.
Все повече държави обмислят или въвеждат ограничения за използването на социални мрежи от деца Все повече държави обмислят или въвеждат ограничения за използването на социални мрежи от деца
Чете се за: 01:05 мин.
Новините 30.01.2026 г. Новините 30.01.2026 г.
Чете се за: 04:15 мин.
Марго Роби и Джейкъб Елорди дават пълна газ на най-горещия тренд в киното в момента – методичното обличане Марго Роби и Джейкъб Елорди дават пълна газ на най-горещия тренд в киното в момента – методичното обличане
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер "Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение
Чете се за: 07:52 мин.
У нас
Методи Байкушев от ПП за отпадането на знакови лица от партийните...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Месеци след потопа „Елените“ остават без ясно бъдеще, а...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Пленум на БСП: Социалистите решават кога ще е Конгресът на партията
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Бюджетна парализа в САЩ на фона на масови протести срещу...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ