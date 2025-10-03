Кои спортисти ще представят България на световното по карате?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивет Горанова
Снимка: БТА
Слушай новината

Официално е ясно кои ще носят българския флаг на Световното първенство по карате – първа фаза, което ще се проведе в Париж от 17 до 19 октомври.

След обсъждане Спортно-техническата комисия на федерацията избра млади и перспективни състезатели, които да изграждат бъдещия гръбнак на отбора.

Ивет Горанова нашата олимпийска шампионка от Токио 2020 вече има квота за голямото световно в Кайро. В Париж ще видим следните имена:

Ката:

Велизара Костова

Ангел Ангов

Кумите жени:

Теодора Цанева 50 кг

Йоана Стоянова 61 кг

Кумите мъже:

Велин Иванов 60 кг

Петър Михайлов 67 кг

Искрен Тодоров 75 кг

Тунджай Тасим 84 кг

Теодор Атанасов над 84 кг

Отборът ще бъде воден от треньорите Бояна Стефанова Лъчезар Цветков и Веселин Димитров.

