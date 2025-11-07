БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
По първоначална информация при инцидента няма пострадали

кола вряза сергии кооперативния пазар казанлък снимки
Снимка: БНТ
Инцидент на кооперативния пазар в Казанлък се размина като по чудо без пострадали, но със значителни материални щети малко преди 11:00 ч.

Лек автомобил, управляван от жена, е навлязъл в търговската зона и се е блъснал в няколко сергии, спирайки върху тях, вместо на обособения паркинг. На място веднага са се събрали търговци и клиенти. По първоначална информация при инцидента няма пострадали.

Според собственици на сергиите, които са станали свидетели на случилото се, шофьорката вероятно е изгубила контрол над автомобила. Те определиха инцидента като "нелеп". По предварителна оценка на търговците, щетите по унищожените маси и стока възлизат на около 1500 лв. Повреди има и по самия автомобил.

# Казанлък #инцидент в Казанлък

