Комо се вмести в Топ 6 на Серия А

Отборът на Комо победи с 2:0 у дома Сасуоло в първи мач от 13-ия кръг на италианската Серия А.

Успехът изкачи "синьо-белите" на шестото място в класирането с 24 точки колкото имат още Болоня и Интер. "Неровердите" са девети със 17 точки.

Анастасиос Дувикас откри резултата в 14-ата минута, а малко след почивката Алберто Морето удвои преднината на домакините.

С успеха Комо продължи забележителната си серия на 12 поредни мача без загуба във всички турнири. За последно съставът загуби през август с 0:1 при гостуването на Болоня.