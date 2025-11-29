БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Комо се вмести в Топ 6 на Серия А

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
"Синьо-белите" не познават вкуса на загубата от август месец.

ФК Комо
Снимка: БГНЕС
Отборът на Комо победи с 2:0 у дома Сасуоло в първи мач от 13-ия кръг на италианската Серия А.

Успехът изкачи "синьо-белите" на шестото място в класирането с 24 точки колкото имат още Болоня и Интер. "Неровердите" са девети със 17 точки.

Анастасиос Дувикас откри резултата в 14-ата минута, а малко след почивката Алберто Морето удвои преднината на домакините.

С успеха Комо продължи забележителната си серия на 12 поредни мача без загуба във всички турнири. За последно съставът загуби през август с 0:1 при гостуването на Болоня.

#ФК Сасуоло #Серия А 2025/26 #ФК Комо

