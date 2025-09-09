БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Конате ще се присъедини в Реал Мадрид следващото лято

26-годишният французин вече три пъти отказа да подпише нов договор с Ливърпул.

Жереми Фримпонг, Ибрахима Конате
Снимка: БТА
Защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате е предпочел да не поднови договора си с английския шампион, който изтича в края на сезона и да премине като свободен агент в Реал Мадрид, съобщава вестник "Марка".

26-годишният французин пристигна в Ливърпул през 2021, но вече три пъти отказа да подпише нов договор с "червените". Според "Марка" Реал Мадрид има интерес и към друг френски защитник - Уилям Салиба, но той има договор с Арсенал до 2027.

Ако Конате премине в Реал Мадрид като свободен агент, той ще последва бившия си съотборник при "червените" Трент Александър-Арнолд. Запитан във френската емисия "Телефут" дали капитанът на националния отбор Килиан Мбапе го убеждава да премине в Реал Мадрид, Ибрахима Конате призна, че нападателят му звъни "през два часа".

