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Конкурсът „Изучаваме света с ГИС” 2026 търси своите победители

bnt avatar logo от Дарина Ангелова
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Готов ли си да се впуснеш в истинско дигитално приключение? Има ли тема, която силно те вълнува и искаш да споделиш със света?

Ако отговорът ти е „да”, конкурсът „Изучаваме света с ГИС” 2026 е точно за теб!

Кой може да се включи?

Ако си ученик, можеш да участваш сам или с училищен отбор. Конкурсът е отворен също за студенти и преподаватели.

Какво трябва да направя, за да участвам?

Избери тема от учебния материал или се спри на друга идея, която те вълнува! Можеш да създадеш:

-интерактивен урок;

-дигитална история;

-уеб приложение;

-карта;

-3D визуализация;

-или нещо друго

Областите, измежду които можеш да избираш са география, история, екология, демография, икономика, технологии или културно наследство.

С помощта на приложенията от платформата ArcGIS, създай интерактивен проект, който включва карти, данни, изображения, текст и визуализация. Задължително е всеки конкурсен проект да съдържа поне една 2D или 3D карта.

Не забравяй, че креативността ти е най-силният инструмент!

Защо да се включа в конкурса?

Твоят ГИС проект може да стане част от виртуална изложба, посветена на Световния ГИС ден, който тази година е на 18. ноември. А ако проектът ти бъде отличен, те очакват парични и предметни награди, ваучери за специализирани обучения и публикации във водещи медии!

За втора поредна година ще бъде връчена и Наградата на публиката, която дава шанс на аудиторията да избере своя фаворит.

Запиши се сега!

1. Регистрирай се за участие до 10. октомври 2026 г.

2. Изпрати линк към своя ГИС проект до 31. октомври 2026 г. на адрес schools@esribulgaria.com

3. ГИС проектите трябва да са споделени публично поне до 31. октомври 2026 г. и преглеждането им да не изисква въвеждане на потребителско име и парола.

Избери тема! Развихри въображението си! Създай нещо уникално!

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