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Възможност за ученици и студенти: Кандидатствайте за стипендия "Тома Васильов"

bnt avatar logo от Яна
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възможност ученици студенти кандидатствайте стипендия тома васильов
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Учениците и студентите от Тетевен имат възможност да получават стипендии. Общинската фондация "Тома Васильов" обяви конкурс за 10 ученици и 5 студенти за учебната 2026/2027 година. Стипендиите са в размер на 50 евро месечно за ученици и 100 евро месечно за студенти. Периодът е от 1 октомври 2026 г. до 30 юни 2027 г.

В конкурса могат да участват ученици от 9. до 12. клас в училища на територията на община Тетевен. Те трябва да имат постоянен адрес в общината. Студентите от общината трябва се обучават редовно във висше учебно заведение в България. За да участват в конкурса те трябва да имат успех над 5,50 от предходната учебна/семестриална година, а предимство са участия и класирания в международни, национални, областни и общински състезания, олимпиади и конкурси. При равен успех, кандидатът с призови места на национални състезания и олимпиади получава предимство.

Кандидатите трябва да представят и презентация на тема "По следите на изгубеното родолюбие: Уроците на Тома Васильов за Тетевен и България". Тя трябва да бъде между 10 и 15 слайда, да включва авторски текст, исторически факти, снимки, цитати или други подходящи визуални материали. Презентацията може да се изпрати по електронен път на predsedatel_teteven@abv.bg или на USB флаш памет заедно с останалите документи. Документите за участие се подават от 10 до 30 септември 2026 г. включително, в Община . Младенов" №9, ет. 2.

Конкурсът дава възможност на младите хора на Тетевен да получат не само финансова помощ, а и да покажат своите знания за историята на своя роден град.

Тома Васильов е роден през 1855 г. в Тетевен и е сред видните общественици и държавници. Той е бил главен секретар на Министерството на вътрешните работи, народен представител и активен общественик, както и щедър дарител на редица културни и обществени институции. Оставя след себе си и ценни исторически спомени, в които описва личности и събития от своето време.

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