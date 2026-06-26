Конрад Лаймер остава в Байерн Мюнхен до 2029 година

Конрад Лаймер ще продължи кариерата си в Байерн Мюнхен, след като е постигнал договорка с клуба за нов контракт до лятото на 2029 година, съобщава Sky Germany.

Настоящият договор на 29-годишния австрийски национал е до 2027 година, но след повече от половин година преговори двете страни са намерили компромис по условията. Очаква се споразумението да бъде официално потвърдено от Байерн в следващите дни.

Лаймер премина при баварците от РБ Лайпциг през 2023 година и бързо се утвърди като важна част от състава. През миналия сезон той изигра 47 мача във всички турнири, в които отбеляза три гола и направи девет асистенции.

Австриецът е ценен заради своята универсалност, тъй като може да играе както в защита, така и в халфовата линия. С Байерн той вече е двукратен шампион на Германия.