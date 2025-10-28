БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Константин Костадинов и Тенерифе продължават с победите в Шампионска лига

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
3/3 за българския национал и испанците в турнира.

константин костадинов тенерифе продължават победите шампионска лига
Снимка: championsleague.basketball
Константин Костадинов и Ла Лагуна Тенерифе изковаха трети пореден успех в Шампионска лига. Българинът и неговите съотборници спечелиха при визитата си на Тофаш Бурса след 81:64 в мач от третия кръг в група D.

Костадинов се включи от резервната скамейка и остана в игра 4 минути. За това време българският национал завърши с 2 точки и 1 борба. При стрелбата си крилото бе 1/2 от близко разстояние.

Момчетата на Чус Виодорета продължават да са с пълен актив от три победи и излязоха еднолично начело във временното класиране. На 11 ноември (вторник) Костадинов и компания ще приемат именно Тофаш.

Гостите овладяха инициативата още на старта и в края на дебютната част дръпнаха с 8 точки. Испанците не намалиха оборотите и във втората част, чрез което направиха преднината си двуцифрена и на голямата почивка се изстреляха при 40:28.

През второто полувреме испанците отново не дадоха водачеството, повеждайки с 5 точки в края на предпоследната част. Във финалната десетка „златисто-черните“ си върнаха двуцифрената разлика и сложиха точка на спора.

Бруно Фитипалдо и Марселиньо Уерташ (5 асистенции) отбелязаха по 15 точки за победителите.

