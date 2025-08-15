Константин Стоилов и Иван Главчев продължават подготовката си в Швейцария

Националите в алпийските ски Константин Стоилов и Иван Главчев и треньорът им Антонио Ристевски продължават успешната си лятна подготовка на сняг, съобщиха от БФСки.

След отлично проведения лагер в Австрия сега Стоилов и Главчев имат занимания на глетчера Саас Фее в Швейцария.

Националите се радват на отлични условия, като освен планираната работа за техника, имат възможност "да сверят часовниците си" с водещите състезатели от Световната купа, които също провеждат подготовката си там.