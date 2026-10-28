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Констатираха огнище на шарка по овцете и козите в Шабла

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Снимка: БТА
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Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в Шабла, община Шабла, област Добрич, в който се отглеждат 134 овце. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат гр. Шабла и село Езерец от община Шабла, област Добрич.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат селата Било, Българево, Видно, Иречек, Камен бряг, Нейково, Поручик Чунчево, Раковски, Свети Никола, Септемврийци и Хаджи Димитър от община Каварна, област Добрич; и селата Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Черноморци и Тюленово от община Шабла, област Добрич.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, а собствениците подлежат на обезщетяване.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

ОДБХ - Добрич реагира незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването.

#шарка по овцете и козите #Шабла #огнище #БАБХ

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