Костадинов: Президентът направи сериозна политическа грешка

Президентът направи сериозна политическа грешка и свали маската още преди да е започнало представлението, се отбелязва в позиция на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов за връчването на третия мандат.

От думите му стана ясно, че той не е изненадан от това решение.

"Не съм изненадан от решението, напълно логично е. Няма как да го даде втори път на ПП-ДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и ИТН, на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото и те са част от управлението и ще се компрометира. Не може на "Възраждане", защото ние сме единственият му идеологически противник. МЕЧ и "Величие" дори не заслужава да ги коментираме", каза Костадинов.

Той подчерта, че Радев никога не е връчавал мандата на "Възраждане".

"С този си ход обаче бъдещият бивш президент направи сериозна политическа грешка. Свали маската си още преди да е почнало представлението. В този ред на мисли това е добра новина за нас, българите. Планираната подмяна ще катастрофира още преди да е започнала", каза той.

Костадинов призова АПС да върне мандата още утре, веднага, след като го получи.