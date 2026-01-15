БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Костадинов: Президентът направи сериозна политическа грешка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Политика
Запази
костадин костадинов забравяме никога ний сме дали нещо света
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът направи сериозна политическа грешка и свали маската още преди да е започнало представлението, се отбелязва в позиция на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов за връчването на третия мандат.

От думите му стана ясно, че той не е изненадан от това решение.

"Не съм изненадан от решението, напълно логично е. Няма как да го даде втори път на ПП-ДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и ИТН, на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото и те са част от управлението и ще се компрометира. Не може на "Възраждане", защото ние сме единственият му идеологически противник. МЕЧ и "Величие" дори не заслужава да ги коментираме", каза Костадинов.

Той подчерта, че Радев никога не е връчавал мандата на "Възраждане".

"С този си ход обаче бъдещият бивш президент направи сериозна политическа грешка. Свали маската си още преди да е почнало представлението. В този ред на мисли това е добра новина за нас, българите. Планираната подмяна ще катастрофира още преди да е започнала", каза той.

Костадинов призова АПС да върне мандата още утре, веднага, след като го получи.

"България няма време за пилеене. Правителството подаде оставка преди месец и половина. Радев им осигури достатъчно време да си довършат далаверите, така че е крайно време да освобождават властта. Да назначава служебно правителство и да отиваме на избори по най-бързия начин!"

#президентът Румен Радев #възраждане #Костадин Костадинов #мандат

Последвайте ни

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
4
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
5
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Трамвай блъсна дете в София
6
Трамвай блъсна дете в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: У нас

Гори пожар в гаражи за строителни материали в София
Гори пожар в гаражи за строителни материали в София
НС прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците след остър спор за кризата в София НС прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците след остър спор за кризата в София
Чете се за: 03:00 мин.
Застудяване и валежи и сняг от утре Застудяване и валежи и сняг от утре
Чете се за: 01:57 мин.
Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал “Младост” Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал “Младост”
Чете се за: 01:15 мин.
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3% Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Първи продажби на венецуелски петрол - Доналд Тръмп ще се срещне с...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в...
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ