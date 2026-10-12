Ковънтри разби Нюкасъл и записа историческа победа във Висшата лига

Ковънтри постигна впечатляваща победа с 4:1 над Нюкасъл в двубой от английската Висша лига. Възпитаниците на Франк Лампард зарадваха своите привърженици на "Си Би Ес Арена“ с четири попадения и записаха първия си домакински успех в елита след завръщането си сред най-добрите отбориТимът на Франк Лампард надделя с 4:1 на "Си Би Ес Арена“, а четирима различни голмайстори донесоха първия домакински успех на клуба в елита след повече от 25 години в Англия.

Джак Рудони откри резултата от дузпа още в шестата минута, а Сидики Шериф удвои преднината на домакините малко след почивката. Свен Ботман върна надеждите на Нюкасъл с великолепно попадение, но резервите Елис Симс и Мфуни оформиха категоричния успех на Ковънтри.

Домакините започнаха срещата с високо темпо и получиха отлична възможност да поведат още в четвъртата минута. Вратарят на Нюкасъл Лукаш Хорничек не успя да улови сравнително лесна топка в наказателното поле, след което в опита си да поправи грешката повали Сидики Шериф. Главният съдия Джон Брукс незабавно посочи бялата точка.

С изпълнението се нагърби Джак Рудони, който запази хладнокръвие и изпрати топката в противоположния на плонжа на Хорничек ъгъл за 1:0 в шестата минута.

Попадението предизвика бурни празненства по трибуните, тъй като беше първият домакински гол на Ковънтри във Висшата лига от повече от четвърт век.

След силното начало на домакините Нюкасъл постепенно пое инициативата и започна да създава опасности пред вратата на Карл Ръшуърт.

В 13-ата минута Харви Барнс получи възможност да стреля след добра комбинация с участието на Фернандес-Пардо и Джо Уилок, но ударът му беше насочен право във вратаря.

Десет минути по-късно Барнс отново се оказа на добра позиция, но не успя да намери целта след разбъркване в наказателното поле.

В 29-ата минута Ковънтри можеше да удвои преднината си след бърза контраатака. Сидики Шериф преодоля Свен Ботман и навлезе в наказателното поле, но завършващият му удар беше насочен право в Хорничек.

Нюкасъл продължи да притиска съперника. В 31-вата минута Джейкъб Мърфи върна опасно топката пред вратата, но Боби Томас се намеси решително и изпревари Фернандес-Пардо.

В 38-ата минута Джо Уилок също беше близо до изравняване, но ударът му беше отклонен след важна намеса на Йиренки.

Най-чистата възможност за гостите през първото полувреме дойде в 43-тата минута. Фернандес-Пардо отне топката от Боби Томас и остана сам срещу Ръшуърт. Белгиецът преодоля вратаря, но се забави със завършващия удар, което позволи на Томас да се върне и да изчисти топката от голлинията.

Малко преди почивката Ковънтри отново създаде опасност. Мейсън-Кларк комбинира с Рудони и изпрати остро подаване през малкото наказателно поле, но Люис Хол се намеси навреме.

Така двата отбора се оттеглиха на почивка при резултат 1:0, въпреки че Нюкасъл беше създал достатъчно положения, за да стигне поне до изравняване.

Второто полувреме започна по отличен начин за Ковънтри. В 48-ата минута домакините удвоиха преднината си с впечатляващо попадение на Сидики Шериф.

След дълго изпълнение на тъч защитата на Нюкасъл изчисти топката към границата на наказателното поле. Там младият нападател я овладя и с мощен удар от второто докосване я изпрати в далечния ъгъл, оставяйки Хорничек без шанс за реакция.

Попадението беше особено специално за 19-годишния Шериф, който се превърна в най-младия голмайстор на Ковънтри във Висшата лига след Роби Кийн през април 2000 година.

Само седем минути по-късно Шериф пропусна отлична възможност да отбележи второто си попадение. След грешка на Малик Тиау при ниско центриране нападателят получи топката на далечната греда, но ударът му срещна собствения му опорен крак и премина покрай вратата.

Нюкасъл потърси промяна в развоя на срещата и в 59-ата минута направи тройна смяна, като на терена се появиха Туре, Жоелинтон и Амар Дедич.

В 63-тата минута Джак Рудони демонстрира отлична техника, преодолявайки трима футболисти на гостите, но вместо да стреля, потърси подаване към плътно пазения Шериф и опасността беше предотвратена.

В 70-ата минута Свен Ботман върна интригата с изключително красиво попадение. Централният защитник на Нюкасъл напредна необезпокояван и отправи мощен удар от границата на наказателното поле, който не остави никакви шансове на Ръшуърт.

След намаляването на резултата до 2:1 гостите увеличиха натиска и започнаха да търсят изравняването.

В 72-рата минута Люис Хол опита удар от дистанция, но топката попадна право в ръцете на вратаря. Три минути по-късно Йоан Уиса също получи възможност да стреля, но Милан ван Евайк блокира опита му.

Натискът на Нюкасъл обаче остави пространства в отбраната, от които Ковънтри успя да се възползва.

В 81-вата минута Елис Симс се превърна в един от героите за домакините, след като отбеляза само минута след появата си на терена. При атака на Ковънтри Брандън Томас-Асанте беше спрян с нарушение на границата на наказателното поле, но съдията даде авантаж. Топката попадна в Симс, който я насочи в далечния ъгъл за 3:1.

Третото попадение донесе спокойствие на домакините, които продължиха да търсят нов гол.

В 84-тата минута Томас-Асанте беше много близо до това да направи резултата още по-убедителен, но силният му удар срещна основата на страничната греда.

Само две минути по-късно Ковънтри все пак стигна до четвърто попадение. Младият Мфуни, появил се на терена в 83-тата минута, осъществи впечатляващ пробив и с техничен удар изпрати топката в далечния ъгъл за 4:1.

Това беше първият гол на младия защитник с екипа на Ковънтри, а попадението сложи окончателен край на надеждите на Нюкасъл за обрат.

В заключителните минути гостите не успяха да отговорят и домакините заслужено се поздравиха с най-впечатляващата си победа след завръщането във Висшата лига.

Our first ever @PremierLeague win at the @CBSArena. https://t.co/u4OkZl6gRx — Coventry City (@CoventryCityFC) October 12, 2026

След успеха Ковънтри събра 6 точки от шест изиграни мача и се изкачи до 14-ото място във временното класиране на Висшата лига. Отборът на Франк Лампард е с голова разлика 7:13, като записа втората си поредна победа в първенството след успеха с 1:0 като гост на Нотингам Форест. Така новакът в английския елит постепенно започва да наваксва след трудния старт на сезона.

Успехът имаше и историческо измерение. За първи път от 6 май 2000 година Ковънтри отбеляза четири попадения в един мач от английския елит. Тогава отборът постигна подобно голово постижение срещу Шефилд Уензди.

Нюкасъл от своя страна заема 11-ата позиция с 8 точки от шест срещи и голова разлика 5:8. Поражението в Ковънтри е второ за "свраките“ в последните им три шампионатни двубоя. Преди разгрома с 1:4 тимът победи Хъл с 2:1, но отстъпи със същия резултат срещу Лийдс. В последните си пет срещи във всички турнири Нюкасъл има две победи, две загуби и едно равенство, което показва колебанията в представянето на отбора.