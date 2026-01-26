Козлодуй приема Купата на България по бокс

Близо 200 таланти от повече от 40 клуба ще вземат участие в турнира за Купата на България по бокс за младежи и девойки. Шампионатът, който е и първи кръг от Държавното лично-отборно първенство, ще се проведе от днес до 30 януари. Домакин на събитието е историческо и много ценно място за България – град Козлодуй.

Първенството ще постави началото на една изключително натоварена и вълнуваща година за българския бокс. През следващите месеци страната ни ще бъде домакин на серия от значими турнири, кулминацията на които ще бъде европейското първенство за мъже и жени в София от 15 до 26 септември.