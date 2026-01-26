БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

Козлодуй приема Купата на България по бокс

Спорт
Шампионатът започва днес и ще продължи до петък.

Близо 200 таланта от повече от 40 клуба ще вземат участие в турнира за Купата на България по бокс за младежи и девойки. Шампионатът, който е и първи кръг от Държавното лично-отборно първенство, ще се проведе от днес до 30 януари. Домакин на събитието е историческо и много ценно място за България – град Козлодуй.

Първенството ще постави началото на една изключително натоварена и вълнуваща година за българския бокс. През следващите месеци страната ни ще бъде домакин на серия от значими турнири, кулминацията на които ще бъде европейското първенство за мъже и жени в София от 15 до 26 септември.

