Крадци отмъкнаха бижута и пари от вила на Андреа Бочели в Тоскана

Обраха вила на световноизвестния тенор Андреа Бочели в елитния морски курорт Форте деи Марми, която се намира в историческо-географския район Версилия в Тоскана.

Смята се, че обирът е извършен от банда крадци и е бил внимателно планиран. Възползвали са се от отсъствието на американско семейство, наело вилата за своята лятна почивка.

След като влезли, крадците претърсили стаите и откраднали бижута, ценни часовници, пари в брой и луксозни чанти. Точната им стойност все още се установява, но първоначалните оценки сочат, че може да се равнява на близо 500 000 евро.

Случаят се разследва от полицията. Разследването е установило, че по време на обира, вилата не е била правилно заключена. Освен това, алармената система на имота не е била включена – фактор, който може да е улеснил действията на бандата.

Възможното наличие на видеокамери в района, ще послужи на разследващите и идентифициране на извършителите. Фамилия Бочели притежава различни имоти в известната крайбрежна ивица Версилия в Тоскана, които дава под наем през лятото на висококласни туристи.