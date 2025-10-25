Краев и Уестърн Сидни Уондърърс с втори разочароващ резултат в Австралия

Уестърн Сидни Уондърърс с Божидар Краев в състава загуби гостуването си на новозеландския Окланд с 0:1 в мач от втория кръг на австралийското първенство.

Българският национал изигра пълни 90 минути, но не успя да помогне на отбора си да стигне поне до една точка.

Иначе, победният гол за домакините вкара Джеси Рандал в 21-ата минута.

Краев и компания са с една точка след първите си две срещи. Окланд е с три повече.