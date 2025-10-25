БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Краев и Уестърн Сидни Уондърърс с втори разочароващ резултат в Австралия

Българският национал изигра пълни 90 минути, но не успя да помогне на отбора си да стигне поне до една точка.

божидар краев закъде повече назад рискуваме играем надяваме победим
Слушай новината

Уестърн Сидни Уондърърс с Божидар Краев в състава загуби гостуването си на новозеландския Окланд с 0:1 в мач от втория кръг на австралийското първенство.

Българският национал изигра пълни 90 минути, но не успя да помогне на отбора си да стигне поне до една точка.

Иначе, победният гол за домакините вкара Джеси Рандал в 21-ата минута.

Краев и компания са с една точка след първите си две срещи. Окланд е с три повече.

