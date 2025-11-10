БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кремъл: Лавров не е в черния списък на Путин

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Запази
Кремъл: Лавров не е в черния списък на Путин
Слушай новината

Кремъл опроверга информацията, че ветеранът външен министър Сергей Лавров е влязъл в конфликт с руския президент Владимир Путин, след като продължителното отсъствие на дипломата от публичното пространство породи въпроси.

Спекулациите за бъдещето на Лавров възникнаха след информация за напрегнат телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, в резултат на който беше отменена планираната среща на върха между Путин и американския президент Доналд Тръмп.

Лавров отсъстваше от високопрофилната телевизионна среща на руския лидер с висши държавни служители по въпроса за ядрените опити миналата седмица, а също така не беше посочен като руски пратеник на срещата на Г-20 в Южна Африка по-късно този месец – форум, на който обикновено замества Путин.

„Всички тези съобщения са абсолютно неверни“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос на АФП за предполагаемия конфликт.

Той посочи, че Лавров продължава да работи.

„Когато се появят подходящи публични събития, ще го видите“, каза Песков.

75-годишният Лавров, силен играч в руската политика, е на поста си от 21 години и е най-дълго служещият член на кабинета на Путин.

За последно той се появи публично на живо на 28 октомври, въпреки че оттогава са публикувани видео интервюта с него, според уебсайта на външното министерство.

През октомври Тръмп отмени планирана среща на върха с Путин заради войната в Украйна и наложи нови санкции на Москва, след като заяви, че лидерът на Кремъл не е сериозен в желанието си да сложи край на конфликта.

Известен с сардоничния си хумор и понякога неприлични коментари, Лавров придружи Путин в Аляска за среща на върха с Тръмп през август, където носеше риза с надпис „СССР“ за медийните интервюта.

#Лавров #Путин

Последвайте ни

ТОП 24

ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
1
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
2
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
3
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
4
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
5
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво...
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
6
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
6
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...

Още от: Русия

Украйна с нови санкции за Русия: Лавров изрази готовност за среща с Рубио
Украйна с нови санкции за Русия: Лавров изрази готовност за среща с Рубио
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
Чете се за: 02:52 мин.
Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и в министерството на отбраната на Русия Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и в министерството на отбраната на Русия
Чете се за: 01:42 мин.
Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия
Чете се за: 04:30 мин.
Заради саботаж ЕС ограничава визите за руски граждани Заради саботаж ЕС ограничава визите за руски граждани
Чете се за: 01:45 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Началото на края на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край...
Чете се за: 05:02 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ