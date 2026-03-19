Кристъл Палас се нуждаеше от продължения, за да надвие АЕК Ларнака

Кристъл Палас победи АЕК Ларнака с 2:1 след продължения в мач-реванш от осминафиналите в Лигата на конференциите. Лондончани продължават към четвъртфиналите с общ резултат 2:1, след нулево равенство в английската столица в първия мач.

Възпитаниците на Оливър Гласнер откриха резултата на стадион "АЕК Арена" в Ларнака в 13-ата минута. Исмаила Сар получи извеждащо подаване от Адам Уортън. В опит да пресече паса вратарят Златан Аломерович напусна наказателното си поле, но сенегалецът си поведе топката извън обсега на стража и изпрати кълбото в опразнената врата.

До почивката фланговият футболист можеше да удвои головата си сметка, но негов гол бе отменен заради засада.

След паузата домакините възобновиха равенството. Енрик Саборит засече с глава центриране от ъглов удар на Маркус Роден.

Футболистите на Хавиер Росада останаха с човек по-малко на терена 11 минути по-късно. Енрик Саборит бе изгонен след втори жълт картон за нарушение срещу Исмаила Сар.

Англичаните се възползваха от численото си предимство едва в първото продължение от 15 минути. Исмаила Сар засече от движение подаване по земя в пеналтерията на Даичи Камада.

Исмаила Сар и Йорген Странд Ларсен можеха да подпечатат успеха на тима си, но стреляха в гредите.

В добавеното време на продълженията домакините останаха с 9 души в игра след червен картон за Петрос Йоану, който фаулира с шпагат резервата Жан-Филип Матета. Минута по-късно отново гредата спря Исмаила Сар от хеттрик.

На четвъртфиналите Кристъл Палас ще срещне Фиорентина, който отстрани Ракув с общ резултат 4:2.