Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният...
Чете се за: 15:32 мин.
1 година от завръщането на "непредсказуемия...
Чете се за: 07:12 мин.
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

Кристиан Димитров подписа нов договор с Левски

Контрактът е до лятото на 2028 година.

Ръководството на Левски и защитникът Кристиан Димитров подписаха нов договор до лятото на 2028 година, при подобрени условия за играча, съобщиха от клуба.

Димитров се присъедини към отбора в края на 2022 година. Бранителят дебютира за Левски на 11 февруари 2023 година при загубата от Черно море с 0:1 във Велико Търново. На 27 октомври 2023 година той отбеляза първия си гол за клуба при загубата като гост с 1:2 от Берое. До този момент е изиграл 91 мача и е отбелязал 8 гола със синия екип.

Централният защитник е част от националния отбор на България, с 22 мача и 1 гол за „лъвовете“. Той беше избран за Защитник №1 в българското първенство за 2024 година.

"ПФК Левски благодари за професионалното отношение и пожелава на Кристиан Димитров още много победи и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба.

#ПФК Левски София #Кристиан Димитров

