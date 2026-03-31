Кристиан Титрийски с индивидуално отличие в колежанското първенство на САЩ

Българският волейболист Кристиан Титрийски получи индивидуално признание за представянето си в колежанското първенство на САЩ.

20-годишният диагонал на тима на Хавай беше обявен за офанзивен играч №1 на седмицата, след като изигра ключова роля при двете победи срещу Санта Барбара.

Юношата на Левски София реализира общо 35 точки в двата двубоя, като в първия от тях записа и 12 спасени топки, оформяйки първия дубъл в кариерата си.

Отборът на Хавай продължава със стабилното си представяне през сезона и има баланс от 21 победи и 3 загуби.