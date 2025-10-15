БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кристиано Роналдо постави нов рекорд при равенството с Унгария

от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Нови два гола на португалеца го направиха най-резултатния футболист в квалификации за световно първенство.

Кристиано Роналдо Португалия
Снимка: БТА
Гол на Доминик Собослай в добавеното време отложи празненствата на Португалия за класиране за световното първенство през 2026 година. Попадението на халфа на Ливърпул донесе точка на Унгария за равенството 2:2 при гостуването на стадион "Жозе Алвеладе" в Лисабон в мач от квалификационна група F.

Португалия бе на път да спечели, след като неостаряващият Кристиано Роналдо реализира два гола през първата част, с които домакините заличиха пасив след попадение на Атила Салай за Унгария.

С двата си гола 40-годишният Кристиано Роналдо се превърна в най-резултатния реализатор за всички времена в квалификациите за световното първенство. Нападателят отбеляза 40-и и 41-и гол.

По брой голове, отбелязани в квалификациите за световното първенство, Роналдо изпревари гватемалеца Карлос Руис (39). Лионел Меси е трети с 36 гола, иранецът Али Даей е четвърти (35), а полякът Роберт Левандовски е пети (33).

Португалия щеше да си осигури класиране на Мондиала с успех срещу Унгария, но в самия край Собослай донесе точката за Унгария и отложи празненствата на португалците, които остават лидери в групата с 10 точки, пет повече от втория Унгария.

