Кристиано Роналдо призна, че скоро може да сложи край на кариерата си

Петкратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо призна, че скоро може да сложи край на футболната си кариера.

Португалецът е заснел обширно интервю с британския журналист Пиърс Морган, което ще бъде публикувано скоро в каналите на двамата в Youtube.

"Имам ли представа кога ще се оттегля? Скоро. Но мисля, че ще се подготвя за това. Ще бъде трудно, да, може би ще плача, това е нормално. Не се срамувам от това, аз съм открит човек", каза Роналдо.

"Мисля, че мога да се справя с това напрежение. Има ли нещо, което може да замести футбола за мен? Не. Но ще имам повече време за себе си, семейството си и децата си", добави той.

40-годишният Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион, двукратен победител в Лигата на нациите и най-добрият реализатор за всички времена в историята на националните отбори, европейските първенства, Шампионската лига и световното клубно първенство. Футболистът премина в Ал-Насър през декември 2022 година. По време на кариерата си е играл още за португалския Спортинг, английския Манчестър Юнайтед, италианския Ювентус и испанския Реал Мадрид.