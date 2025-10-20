БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кристина Илиева: Вярвам, че ще постигнем целите, които сме си поставили

А това, че европейското първенство догодина ще бъде във Варна, е допълнителна отговорност, но и изключителна възможност.

кристина илиева обяви окончателния състав новия ансамбъл художествена гимнастика девойки
Снимка: БФХГ, Анна Недкова
Слушай новината

„Изключително съм благодарна за всичко, което постигнаха двата отбора в ансамбъл девойки – да станем световни шампионки. Смятам обаче, че съм дала всичко от себе си за тези два отбора и е време да продължа своето развитие в друга насока. Искам да помогна с каквото мога и в индивидуалното“. Това сподели за БНР Кристина Илиева, която с ансамбъла девойки спечели две световни титли.

Сега Илиева приема ново предизвикателство – ще работи в същата възрастова група, но с индивидуалните гимнастички, и отново си поставя високи цели.

„Аз винаги си поставям най-високите цели. На Управителния съвет също казах, че искам както на европейското, така и на световното първенство да отидат най-подготвените момичета – тези, които имат шанс за първото място. В момента ситуацията в отбора е такава, че всяко дете тренира с личен треньор. Аз също имам две гимнастички – Александра Петрова от клуб Илиана, родена през 2012 година, която сега навлиза при девойките в националния отбор, и Деа Емилова от Академик, която за втора поредна година ще бъде част от състава. Ще се проведат редица контролни състезания, ще взема предвид и резултатите от турнирите. Госпожа Раева идва всеки ден в залата – тя също има наблюдения върху подготовката. Надявам се към март, около два месеца преди европейското първенство, да имаме яснота кое дете на кой уред ще се представя. Вярвам, че ще постигнем целите, които сме си поставили“, каза Илиева.

А това, че европейското първенство догодина ще бъде във Варна, е допълнителна отговорност, но и изключителна възможност.

„С ансамбъла девойки играхме на световното първенство в София – беше нещо уникално. За мен това беше второто световно – първото беше в Клуж-Напока, но емоциите в София бяха невероятни. Това беше едно от любимите ми състезания – публиката направи преживяването незабравимо“, добави Илиева.

