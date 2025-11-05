Кристина Кръстева със злато в многобоя на Балканското първенство по спортна гимнастика

Българката Кристина Кръстева спечели злато в многобоя на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар (Хърватия).

Състезателката на хасковския клуб Юнак беше наградена от президента на Българската федерация по гимнастика, олимпийския вицешампион на висилка от Игрите в Атланта Красимир Дунев.



Възпитаничката на Димитринка Алексиева, която ще представя страната на Световното първенство за девойки в Манила, събра сбор от четирите изигравания 45.600 точки.

Българката ще спори за отличията на три уреда. Тя влезе с втори оценки на финалите на смесена успоредка (10.600 точки) и на земя (11.950), и е с пети резултат от 12.300 точки на прескок. В квалификацията на греда получи 10.750 и е седма.

В същата възраст Ива Димитрова се класира 16-а в многобоя с актив от 40.000 точки (прескок 11.900, смесена успоредка 8.100, греда 9.650, земя 10.350).



България зае пето място в отборното класиране със 132.300 точки. Златото спечелиха състезателките на Турция с 137.650.