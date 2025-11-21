БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кризата с боклука: "Софекострой" започва организация за поемане на район "Люлин"

Кризата с боклука: "Софекострой" започва организация за поемане на район "Люлин"
Очаква се "Софекострой" в следващата седмица да организира обслужването на район "Люлин". Базата на фирмата се намира в "Люлин", което ще улесни разширяването на дейността. Това заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева във връзка с кризата с боклука в двата района "Люлин" и "Красно село".

Визията и концепцията на Столичната община е цялата зона 6, тоест районите "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село", да бъде обслужвана от "Софекострой".

В момента водим конкретни разговори с тях за възлагане в цялост на всички дейности. Имам предвид и машинното метене, и снегопочистването, както и цялостната подготовка и техника, за да можем да подпишем договор и да им възложим всичко, заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева.

По повод останалите райони Бобчева обясни, че се очаква решение от Комисията за защита на конкуренцията за зона 4. Това са районите "Надежда", "Сердика" и "Връбница". Там вече има избран изпълнител.

И ние поискахме от КЗК да ни позволи да пристъпим към подписване на договор, независимо, че обжалването не е приключило – тоест да има предварително изпълнение. Така избраният изпълнител ще може да започне работа, когато настоящият договор изтече. Очакваме това решение – все още не е факт, обясни Бобчева.

По повод на това, че най-скорошното изтичане на договор е този за т.нар. трета зона – районите "Подуяне", "Изгрев" и "Слатина", последните две седмици поддържаме доста активна връзка с тримата районни кметове.

Днес, в края на работния ден, имаме насрочена среща, на която ще коментираме какво следва оттук нататък и накъде вървим, ако се наложи да преминем към нова кризисна организация, така че всички задачи и ангажименти да бъдат разпределени, и да имаме яснота за очакваните разходи, които трябва да направим, за да можем да посрещнем тази ситуация, заяви още тя.

#район "Люлин" #кризата с боклука #Надежда Бобчева #София

