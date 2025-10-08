Крум Зарков: Мафията днес разчита повече от всякога на властта

България навлиза в нов етап, в който „мафията разчита повече от всякога, че ще бъде покривана, ако не и подпомагана от властта“. Това коментира в в "Още от деня" бившият правосъден министър Крум Зарков. По думите му, зад кризите с боклука, бедствията и напрежението във Висшия съдебен съвет стои един и същ проблем – липсата на спазване на правилата.

„От боклука, през наводненията, сушата до ВСС – навсякъде стои един и същ въпрос: спазват ли се правилата. Сблъсъкът днес е между онези, които ги спазват, и онези, които мислят, че могат да ги заобикалят“, каза в "Още от деня" Зарков.

Според него четирите управляващи партии – „все повече изглеждат като защитници на мафиотски интереси“.

„Тази власт няма да може да удържи дълго. Колкото повече стои, толкова по-жестоко ще падне“, посочи той.

По казуса с кризата с боклука в София Зарков защити кмета Васил Терзиев, който според него е „отказал да купи спокойствие с парите на гражданите“.

В частта за съдебната система Зарков коментира, че законът за мандата на изпълняващия функциите главен прокурор е напълно ясен, а опитите да се тълкува са „начин за заобикаляне на закона“.