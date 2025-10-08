Крум Зарков: Мафията днес разчита повече от всякога на властта

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Според него сблъсъкът е между тези, които спазват правилата, и онези, които ги заобикалят

България навлиза в нов етап, в който „мафията разчита повече от всякога, че ще бъде покривана, ако не и подпомагана от властта“. Това коментира в в "Още от деня" бившият правосъден министър Крум Зарков. По думите му, зад кризите с боклука, бедствията и напрежението във Висшия съдебен съвет стои един и същ проблем – липсата на спазване на правилата.

„От боклука, през наводненията, сушата до ВСС – навсякъде стои един и същ въпрос: спазват ли се правилата. Сблъсъкът днес е между онези, които ги спазват, и онези, които мислят, че могат да ги заобикалят“, каза в "Още от деня" Зарков.

Според него четирите управляващи партии – „все повече изглеждат като защитници на мафиотски интереси“.

„Тази власт няма да може да удържи дълго. Колкото повече стои, толкова по-жестоко ще падне“, посочи той.

По казуса с кризата с боклука в София Зарков защити кмета Васил Терзиев, който според него е „отказал да купи спокойствие с парите на гражданите“.

В частта за съдебната система Зарков коментира, че законът за мандата на изпълняващия функциите главен прокурор е напълно ясен, а опитите да се тълкува са „начин за заобикаляне на закона“.

„На 22 юли ние нямаме по закон, екслегия биха казали колегите юристи, главен изпълняваш функциите главен прокурор. След което този изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, подкокоросан или той им е пошушнал на ВСС, от една безумна интерпретация, удря като с парен чук по фасадата на правната ни система, до степен да я срине, за да остане само основата, която се олицетворява единствено от Върховния касационен съд и това, което прави днес министърът на правосъдието и което вчера започна да прави самия висш съдебен съвет в другата си колегия, е да внесат този въпрос в парламента, за да могат да изтълкуват, но на практика да изменят Закона, така че да заобиколят последната бариера пред това абсолютно беззаконие, което ни се сервира“, подчерта той.

#кризата с боклука #Крум Зарков

