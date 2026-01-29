БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Крум Зарков влиза в надпреваратаза лидер на БСП с призив за радикална промяна

Чете се за: 01:12 мин.
Политика
Крум Зарков влиза в надпреваратаза лидер на БСП с призив за радикална промяна
Бившият министър на правосъдието и бивш секретар на президента по правните въпроси Крум Зарков обяви в предаването „Денят започва“, че ще се включи в битката за лидер на БСП.

"С кандидат за председател на БСП ли говоря?

Да, може да разглеждате разговора по този начин.“

Влизате в тази битка?

Да, мисля, че съм длъжен. В БСП се появиха различни визии за начина, по който партията да продължи оттук нататък. Една от тези визии е тази на радикалната промяна – не просто прегрупиране, не просто смяна на една личност с друга, а цялостно преосмисляне на поведението на БСП, на смисъла ѝ на съществуване, на необходимостта ѝ за българските граждани. Доколкото виждам, че много хора са на тази вълна, мога да кажа, че аз съм техният кандидат.“

Той е категоричен, че радикалната промяна е единствената възможна за партията и че не бива да се стига до там, да нямат нито един представител в нито една институция. „Това не бива да бъде допускано“, каза той.

